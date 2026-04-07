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    Iran meldet Angriff auf Eisenbahnbrücke

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran meldet Bombardierung einer Eisenbahnbrücke
    • Zwei Tote und drei Verletzte bei Angriff nahe Kaschan
    • Israels Drohungen führten zu Zugausfällen in Maschhad
    Iran meldet Angriff auf Eisenbahnbrücke
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach israelischen Angriffsdrohungen die Bombardierung einer Eisenbahnbrücke gemeldet. Bei dem Luftangriff nahe der Kulturstadt Kaschan seien zwei Menschen ums Leben gekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Drei Menschen seien verletzt worden. Das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar. Bei der Strecke handelt es sich um die Nord-Süd-Verbindung. Die Wüstenstadt Kaschan, ein beliebtes Touristenziel, liegt etwa drei Autostunden von der Hauptstadt Teheran entfernt.

    Am Morgen hatte Israels Militär mit Angriffen auf das Schienennetz im Iran gedroht. Wer mit dem Zug reist oder sich in der Nähe von Bahnstrecken aufhält, gefährde sein Leben, hieß es in einem persischen Post auf X. In der nordöstlichen Millionenmetropole Maschhad stellten Züge folglich aus Sicherheitsgründen ihren Betrieb ein. Später berichteten die israelischen Streitkräfte über umfassende Angriffe auf iranische Infrastruktur, ohne die genauen Ziele zu nennen./arb/DP/men





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