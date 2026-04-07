BYD auf schwarzer Liste wegen sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen

Neben dem Imageschaden hat die Einstufung auch konkrete Folgen: BYD verliert den Zugang zu bestimmten Krediten brasilianischer Banken. Der Betrieb des einzigen Fahrzeugwerks im Land bleibt jedoch unangetastet. Das Werk, an dessen Bau die betroffenen Arbeiter beteiligt waren, hat seit seiner Einweihung im Oktober mehr als 25.000 Fahrzeuge produziert. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hatte die Eröffnung persönlich begleitet – ein Signal für die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Brasilien und China.

Brasilien hat den chinesischen Autobauer BYD in ein offizielles Register von Arbeitgebern aufgenommen, die Beschäftigte sklavenähnlichen Bedingungen ausgesetzt haben. Auslöser ist ein Skandal aus dem Jahr 2024, bei dem chinesische Arbeiter mutmaßlich Opfer von Menschenhandel und missbräuchlichen Arbeitsverträgen wurden. Die Veröffentlichung der Liste durch das Arbeitsministerium stellt ein erhebliches Reputationsrisiko dar – ausgerechnet in einem der wichtigsten Auslandsmärkte des Konzerns.

Im Zentrum des Skandals stehen die Arbeitsbedingungen von 163 chinesischen Beschäftigten, die über den Subunternehmer Jinjiang Group rekrutiert worden waren. Laut einem Reuters vorliegenden Arbeitsvertrag mussten sie ihre Reisepässe abgeben, einen Großteil ihres Lohns nach China überweisen lassen und eine Kaution von rund 900 US-Dollar hinterlegen, die erst nach sechs Monaten zurückgezahlt werden sollte. Bei einer Razzia fanden Inspektoren zudem Arbeiter in überfüllten Unterkünften ohne Matratzen vor. In einem Fall lebten 31 Personen in einem Haus mit nur einem Badezimmer; Lebensmittel lagen neben persönlichen Gegenständen auf dem Boden. Die Behörden sprachen von "menschenunwürdigen Bedingungen".

Während die Jinjiang Group die Vorwürfe zurückweist und BYD angibt, erst durch Medienberichte von möglichen Verstößen erfahren zu haben, sehen brasilianische Behörden die Verantwortung klar beim Autobauer. Dieser hätte seine Subunternehmer stärker kontrollieren müssen. Der Fall hatte international Empörung ausgelöst und den Bau des Werks monatelang verzögert.

Grundsätzlich können Unternehmen eine Aufnahme in die Liste vermeiden, wenn sie sich in einer Vereinbarung mit der Regierung zu Änderungen ihrer Praktiken und zur Entschädigung der Betroffenen verpflichten. BYD schloss zwar eine entsprechende Vereinbarung mit der Arbeitsstaatsanwaltschaft, jedoch nicht mit den Arbeitsinspektoren. Die Aufnahme erfolgt erst, wenn alle Einspruchsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Gelistete Unternehmen verbleiben in der Regel zwei Jahre im Register, sofern kein Gericht ihre Streichung anordnet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 11,56EUR auf Tradegate (07. April 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.





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