Starten Gold, Silber, Kupfer wieder durch? Diese Aktie rückt jetzt in den Fokus

Unternehmen wie Freeport-McMoRan, Southern Copper, BHP oder Rio Tinto dominieren den Kupfersektor und werfen lange Schatten. Hinzu kommen die großen Goldproduzenten Barrick Mining und Newmont Corp., die über ein starkes Kupfersegment verfügen. Da haben es kleinere Produzenten nicht immer leicht, von Anlegern und Investoren wahrgenommen zu werden. Dabei lohnt ein Blick in die zweite Reihe der Kupferproduzenten.

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Einer der spannendsten Kupferproduzenten überhaupt

Die kanadische Hudbay Minerals gehört zu den spannendsten Kupferproduzenten überhaupt. Die Perspektiven für die nächsten Jahre sind exzellent. Das liegt nicht zuletzt an dem erlesenen Projektportfolio der Kanadier. Angesichts einer Marktkapitalisierung von aktuell knapp 12 Mrd. CAD ist allerdings fraglich, ob Hudbay Minerals eigenständig bleiben wird.

Hudbay Minerals hat ein beeindruckendes Portfolio. Das Unternehmen betreibt derzeit drei produzierende Minen - die kanadischen Kupferminen Copper Mountain und Snow Lake sowie die peruanische Mine Constancia. Die Kupferminen sind zudem reich an Gold, Silber, Zink und Molybdän. Neben den produzierenden Minen verfügt der Konzern mit dem Copper World-Projekt im US-Bundesstaat Arizona über eines der spannendsten Entwicklungsprojekte im Kupfersektor. 2026 könnte das entscheidende Jahr für das Copper World-Projekt werden. Mitte 2026 wird eine definitive Machbarkeitsstudie erwartet. Über den Aufbau der Mine soll bis Ende 2026 entschieden werden. Das Potenzial von Copper World-Projekt ist immens. Und es wird durch die Übernahme von Arizona Sonoran Copper Company noch größer.

Hudbay Minerals gab Anfang März bekannt, Arizona Sonoran per Aktientausch übernehmen zu wollen. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf 1,5 Mrd. US-Dollar. Hudbay hat es hierbei auf das fortgeschrittene Kupferentwicklungsprojekt Cactus von Arizona Sonoran abgesehen. Dieses befindet sich in der Nähe des Copper World-Projekts. Hudbay Minerals sieht entsprechend beachtliches Synergiepotenzial.

Der Kupferproduzent formulierte im Rahmen der Bekanntgabe der Übernahme die grobe Marschroute. So soll die Kupferproduktion von aktuell rund 125.000 Tonnen ab 2030 auf 250.000 Tonnen verdoppelt werden. Optimierungsmaßnahmen in den bestehenden Minen und sowie die Inbetriebnahme des Copper World-Projekts sollen den Anstieg stemmen. Langfristig geht Hudbay mit Hilfe von Cactus sogar von einer Produktion in Höhe von 350.000 Tonnen Kupfer aus.

Für 2026 sehen die Produktionsplanungen wie folgt aus: 110.000 bis 138.000 Tonnen Kupfer, 217.000 bis 272.000 Unzen Gold, 2,900 Mio. bis 3,690 Mio. Unzen Silber, 16.000 bis 21.000 Tonnen Zink und 900 bis 1.100 Tonnen Molybdän.

Chartcheck

Der imposante Höhenflug der Kupferaktie endete im Bereich von knapp 39 CAD. In diesem Kursbereich bildete sich eine beeindruckende Doppeltopformation aus, die schließlich ihre Wirkung entfaltete und die Aktie auf die wichtige Unterstützung von 25 CAD zurückwarf. Ausgehend von diesem unter antizyklischen Aspekten sehr interessanten Kursniveau startete eine Erholung. Um der Erholung Relevanz zu verleihen, muss der Widerstand von 32 CAD durchbrochen werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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