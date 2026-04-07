TriNetX erweitert durch die Übernahme der wichtigsten Vermögenswerte von Zetta Genomics seine Fähigkeit, Genomikdaten über sein globales Netzwerk von Anbietern zu bündeln

CAMBRIDGE, Massachusetts und CAMBRIDGE, Vereinigtes Königreich, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX, das weltweit führende föderierte Gesundheitsdatennetzwerk, gab heute bekannt, dass es die wichtigsten Vermögenswerte von Zetta Genomics, einem in Cambridge, Großbritannien, ansässigen Unternehmen für Gesundheitstechnologie und derzeitigem TriNetX-Partner, erworben hat. Die Akquisition erweitert die Genomik-Datenmanagement- und Analysefähigkeiten von TriNetX und unterstützt die föderierte Erfassung von Multi-Omics-Daten. Dies beschleunigt die Fähigkeit von Gesundheitsdienstleistern, phänotypische und Multi-Omics-Daten für eine verbesserte Versorgung und klinische Forschung zu integrieren, und verbessert die Fähigkeit der Life-Science-Kunden von TriNetX, Forschung mit großen Datenmengen auf kosteneffektive Weise durchzuführen.

TriNetX wird weiterhin alle bestehenden Kunden von Zetta Genomics unterstützen, die die preisgekrönte XetaBase-Technologie für Innovationen in Forschung und Patientenversorgung nutzen.

Das Flaggschiff von Zetta, XetaBase, ist eine Plattform für die Erfassung und Analyse von Multi-Omics, die für die Genomanalyse in der Bevölkerung entwickelt wurde. XetaBase wird derzeit von führenden Gesundheitsdienstleistern, Life-Science-Unternehmen und Forschungsinstituten eingesetzt.

TriNetX und Zetta arbeiten seit 2024 im Rahmen des Genomikdatenprogramms von TriNetX eng zusammen. Während dieser Zusammenarbeit haben die Unternehmen umfangreiche technische Machbarkeitsstudien durchgeführt, die eine sichere, föderierte Abfrage von genomischen und phänotypischen Daten zeigen, um hochintegrierte, analytisch robuste Erkenntnisse zu liefern. Diese Arbeit bildet eine solide Grundlage für die weitere Expansion.

„Durch unsere Partnerschaftsaktivitäten, die von unserem Chief Operating Officer Steve Kundrot und seinem Team geleitet werden, haben wir eine tiefe Vertrautheit mit der Führung, den technologischen Fähigkeiten und der Zweckmäßigkeit des Ansatzes von Zetta entwickelt und waren durchweg beeindruckt von Zettas vertrauenswürdigen Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern und der robusten Analyseplattform", sagte Jeff Margolis, Executive Chairman von TriNetX. „Die Aufnahme der XetaBase-Plattform von Zetta in das TriNetX-Ökosystem ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen."