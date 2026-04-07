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    Google rüstet KI-Chatbot auf

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    Neue Gemini-Funktion sorgt für Aufsehen – das steckt wirklich dahinter

    Google macht Gemini in sensiblen Situationen sichtbarer und direkter. Mit neuen Krisenhilfen rückt es näher an reale Unterstützung heran.

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    Google rüstet KI-Chatbot auf - Neue Gemini-Funktion sorgt für Aufsehen – das steckt wirklich dahinter
    Foto: OpenAI

    Alphabets Google gab am Dienstag bekannt, dass sein KI-Chatbot Gemini mit neuen Funktionen aktualisiert wurde, um Nutzer mit psychischen Problemen zu unterstützen, wie MT Newswires berichtet. Gespräche, die darauf hindeuten, dass der Nutzer möglicherweise Informationen zur psychischen Gesundheit benötigt, zeigen in Gemini ein Modul mit dem Hinweis "Hilfe ist verfügbar" an, das Verbindungen zu Hilfsangeboten herstellt.

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    Bei einer potenziellen Krise im Zusammenhang mit Suizid oder Selbstverletzung erscheint laut einem Blogbeitrag des Unternehmens eine Benutzeroberfläche, über die der Nutzer per Fingertipp chatten, anrufen, eine SMS schreiben oder die Website einer Krisenhotline besuchen kann. Die gemeinnützige Stiftung des Unternehmens, Google.org, wird laut Unternehmensangaben in den nächsten drei Jahren weltweit 30 Millionen US-Dollar zur Unterstützung globaler Krisen-Hotlines bereitstellen.

    Auch OpenAI hat bereits lokalisierte Krisen-Hotlines in ChatGPT und Sora eingeführt, die per One-Click-Nachrichten erreichbar sind. OpenAI betont zudem, ChatGPT sei zuletzt gezielt darauf trainiert worden, Anzeichen von Belastung besser zu erkennen, Gespräche zu deeskalieren und Menschen auf reale Hilfsangebote hinzuweisen; sensible Unterhaltungen können dabei auch auf sicherere Modelle umgeleitet werden. 

    Das eigentlich Besondere an Googles Schritt ist deshalb weniger die bloße Krisenhilfe als die sichtbare Produktintegration: Gemini bekommt ein klar benanntes, eigenständiges Hilfsmodul direkt in der Oberfläche, während OpenAI den Schwerpunkt in seinen offiziellen Beschreibungen stärker auf Modellverhalten, Deeskalation und Sicherheitsarchitektur legt. Anders gesagt: Google macht die Hilfe im Produkt sichtbarer, OpenAI wirkt bei den offiziellen Angaben tiefer auf der System- und Sicherheitsseite.

     Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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