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    200 % mit Biotechperle

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    Broadcom: Neue Aufträge, Samsung: Rekordquartal und Porsche: Wende?

    Jeffries lehnt sich mit seiner "Hold-Empfehlung" für Porsche zwar nicht weit aus dem Fenster, aber die Experten gehen davon aus, dass die Aktie wieder die Hürde bei 40 Euro nimmt. Dreht die Aktie endlich?

    Für Sie zusammengefasst
    • Jeffries: Porsche Hold, Aktie peilt 40 Euro an
    • Düngemittel als unterschätzte Profiteure im Trend
    • Samsung Rekordquartal treibt KI-Hardware Nachfrage
    200 % mit Biotechperle - Broadcom: Neue Aufträge, Samsung: Rekordquartal und Porsche: Wende?
    Foto: wallstreetONLINE

    Düngemittel-Aktien: Die unterschätzten Profiteure globaler Trends

    Wenn es um die großen Börsenthemen geht, stehen meist Tech-Riesen oder KI-Aktien im Rampenlicht. Doch im Schatten dieser Megatrends entwickelt sich eine Branche mit enormer strategischer Bedeutung: Düngemittel. Unternehmen wie Nutrien, Yara International oder K+S profitieren von steigender Nachfrage nach Nahrungsmitteln, geopolitischen Spannungen und begrenzten Ressourcen. Wer verstehen will, warum diese oft übersehenen Aktien plötzlich wieder spannend werden und welche Chancen sich daraus ergeben, der sollte sich diese Sendung nicht entgehen lassen.

    Rekordquartal bei Samsung: Kommt jetzt der nächste Kursschub?

    Der südkoreanische Technologieriese Samsung Electronics hat das erste Quartal mit beeindruckenden Zahlen abgeschlossen. Angetrieben von der Erholung im Chipgeschäft und wachsender Nachfrage nach KI-Hardware konnte Samsung neue Maßstäbe setzen. Doch was bedeutet das für die Aktie? Ist das erst der Anfang eines neuen Superzyklus oder sind die guten Nachrichten bereits eingepreist? 

    Plug Power: Turnaround-Kandidat oder Dauerenttäuschung?

    Die Wasserstoff-Hoffnung Plug Power hat Anleger in den vergangenen Jahren auf eine harte Probe gestellt. Hohe Verluste, Kapitalmaßnahmen und verfehlte Erwartungen haben das Vertrauen erschüttert. Doch langsam mehren sich die Anzeichen, dass sich das Blatt wenden könnte. Neue Partnerschaften, staatliche Förderprogramme und Fortschritte beim Ausbau der Infrastruktur könnten den Grundstein für eine Erholung legen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg oder bleibt Plug Power ein spekulatives Spiel? 

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    Begrüßung

    Ölpreise: Schießen weiter in die Höhe

    Thema des Tages: Düngemittel-Aktien im Check

    Broadcom: Neuer Vertrag mit Alphabet/Google

    Samsung: Rekordquartal

    Plug Power: Aktie schießt hoch

    Biotechperle: Deutsche Bank sieht 200 % Potenzial

    DAX: Vorsichtig optimistisch

    Infineon: UBS sieht noch 6 Euro Luft nach oben

    Porsche: Ist die Wende langsam da?

    Sixt: Jeffries sieht noch ordentlich Potenzial

    Alzchem Group: Neues Allzeithoch

    Depots: Leichte Erholung

    Zuschauerfragen

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

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    Markus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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