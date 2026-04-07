Broadcom: Neue Aufträge, Samsung: Rekordquartal und Porsche: Wende?

Düngemittel-Aktien: Die unterschätzten Profiteure globaler Trends

Wenn es um die großen Börsenthemen geht, stehen meist Tech-Riesen oder KI-Aktien im Rampenlicht. Doch im Schatten dieser Megatrends entwickelt sich eine Branche mit enormer strategischer Bedeutung: Düngemittel. Unternehmen wie Nutrien, Yara International oder K+S profitieren von steigender Nachfrage nach Nahrungsmitteln, geopolitischen Spannungen und begrenzten Ressourcen. Wer verstehen will, warum diese oft übersehenen Aktien plötzlich wieder spannend werden und welche Chancen sich daraus ergeben, der sollte sich diese Sendung nicht entgehen lassen.

Rekordquartal bei Samsung: Kommt jetzt der nächste Kursschub?

Der südkoreanische Technologieriese Samsung Electronics hat das erste Quartal mit beeindruckenden Zahlen abgeschlossen. Angetrieben von der Erholung im Chipgeschäft und wachsender Nachfrage nach KI-Hardware konnte Samsung neue Maßstäbe setzen. Doch was bedeutet das für die Aktie? Ist das erst der Anfang eines neuen Superzyklus oder sind die guten Nachrichten bereits eingepreist?

Plug Power: Turnaround-Kandidat oder Dauerenttäuschung?

Die Wasserstoff-Hoffnung Plug Power hat Anleger in den vergangenen Jahren auf eine harte Probe gestellt. Hohe Verluste, Kapitalmaßnahmen und verfehlte Erwartungen haben das Vertrauen erschüttert. Doch langsam mehren sich die Anzeichen, dass sich das Blatt wenden könnte. Neue Partnerschaften, staatliche Förderprogramme und Fortschritte beim Ausbau der Infrastruktur könnten den Grundstein für eine Erholung legen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg oder bleibt Plug Power ein spekulatives Spiel?

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Begrüßung

Ölpreise: Schießen weiter in die Höhe

Thema des Tages: Düngemittel-Aktien im Check

Broadcom: Neuer Vertrag mit Alphabet/Google

Samsung: Rekordquartal

Plug Power: Aktie schießt hoch

Biotechperle: Deutsche Bank sieht 200 % Potenzial

DAX: Vorsichtig optimistisch

Infineon: UBS sieht noch 6 Euro Luft nach oben

Porsche: Ist die Wende langsam da?

Sixt: Jeffries sieht noch ordentlich Potenzial

Alzchem Group: Neues Allzeithoch

Depots: Leichte Erholung

Zuschauerfragen

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

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