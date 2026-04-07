200 % mit Biotechperle
Broadcom: Neue Aufträge, Samsung: Rekordquartal und Porsche: Wende?
Jeffries lehnt sich mit seiner "Hold-Empfehlung" für Porsche zwar nicht weit aus dem Fenster, aber die Experten gehen davon aus, dass die Aktie wieder die Hürde bei 40 Euro nimmt. Dreht die Aktie endlich?
- Jeffries: Porsche Hold, Aktie peilt 40 Euro an
- Düngemittel als unterschätzte Profiteure im Trend
- Samsung Rekordquartal treibt KI-Hardware Nachfrage
Düngemittel-Aktien: Die unterschätzten Profiteure globaler Trends
Wenn es um die großen Börsenthemen geht, stehen meist Tech-Riesen oder KI-Aktien im Rampenlicht. Doch im Schatten dieser Megatrends entwickelt sich eine Branche mit enormer strategischer Bedeutung: Düngemittel. Unternehmen wie Nutrien, Yara International oder K+S profitieren von steigender Nachfrage nach Nahrungsmitteln, geopolitischen Spannungen und begrenzten Ressourcen. Wer verstehen will, warum diese oft übersehenen Aktien plötzlich wieder spannend werden und welche Chancen sich daraus ergeben, der sollte sich diese Sendung nicht entgehen lassen.
Rekordquartal bei Samsung: Kommt jetzt der nächste Kursschub?
Der südkoreanische Technologieriese Samsung Electronics hat das erste Quartal mit beeindruckenden Zahlen abgeschlossen. Angetrieben von der Erholung im Chipgeschäft und wachsender Nachfrage nach KI-Hardware konnte Samsung neue Maßstäbe setzen. Doch was bedeutet das für die Aktie? Ist das erst der Anfang eines neuen Superzyklus oder sind die guten Nachrichten bereits eingepreist?
Plug Power: Turnaround-Kandidat oder Dauerenttäuschung?
Die Wasserstoff-Hoffnung Plug Power hat Anleger in den vergangenen Jahren auf eine harte Probe gestellt. Hohe Verluste, Kapitalmaßnahmen und verfehlte Erwartungen haben das Vertrauen erschüttert. Doch langsam mehren sich die Anzeichen, dass sich das Blatt wenden könnte. Neue Partnerschaften, staatliche Förderprogramme und Fortschritte beim Ausbau der Infrastruktur könnten den Grundstein für eine Erholung legen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg oder bleibt Plug Power ein spekulatives Spiel?
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Ölpreise: Schießen weiter in die Höhe
Thema des Tages: Düngemittel-Aktien im Check
Broadcom: Neuer Vertrag mit Alphabet/Google
Plug Power: Aktie schießt hoch
Biotechperle: Deutsche Bank sieht 200 % Potenzial
Infineon: UBS sieht noch 6 Euro Luft nach oben
Porsche: Ist die Wende langsam da?
Sixt: Jeffries sieht noch ordentlich Potenzial
Alzchem Group: Neues Allzeithoch
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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