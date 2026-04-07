Börsen Update
Börsen Update Europa - 07.04. - FTSE Athex 20 stark +2,13 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.122,74 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: BASF +2,79 %, Fresenius Medical Care +1,52 %, Hannover Rueck +1,26 %
Flop-Werte: Heidelberg Materials -3,28 %, Qiagen -2,15 %, Airbus -1,50 %
Der MDAX bewegt sich bei 28.980,27 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: K+S +4,43 %, Wacker Chemie +4,28 %, flatexDEGIRO +3,37 %
Flop-Werte: DWS Group -4,59 %, Delivery Hero -3,64 %, TKMS -1,99 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.460,70 PKT und fällt um -0,46 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +4,47 %, SILTRONIC AG +1,69 %, CANCOM SE +1,68 %
Flop-Werte: Qiagen -2,15 %, SMA Solar Technology -2,11 %, Ottobock -2,09 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.674,42 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: BASF +2,79 %, Adyen Parts Sociales +2,26 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,22 %
Flop-Werte: ASML Holding -2,87 %, SAFRAN -2,21 %, Sanofi -1,81 %
Der ATX bewegt sich bei 5.471,17 PKT und steigt um +0,43 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,79 %, Oesterreichische Post +1,00 %, Verbund Akt.(A) +0,89 %
Flop-Werte: Lenzing -2,81 %, Andritz -1,41 %, voestalpine -1,30 %
Der SMI steht aktuell (13:59:10) bei 12.951,16 PKT und fällt um -0,28 %.
Top-Werte: Givaudan +1,03 %, Nestle +0,83 %, Swiss Life Holding +0,80 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -1,68 %, Holcim -1,55 %, Novartis -1,49 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.984,01 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: Publicis Groupe +2,94 %, Capgemini +2,58 %, STMicroelectronics +2,47 %
Flop-Werte: SAFRAN -2,21 %, Sanofi -1,81 %, Thales -1,62 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.989,50 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: Sandvik +0,21 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,05 %, Telia Company -0,11 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -2,49 %, Swedbank Shs(A) -2,23 %, Getinge (B) -2,12 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.270,00 PKT und steigt um +2,13 %.
Top-Werte: Public Power +3,12 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,64 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,38 %
Flop-Werte: Jumbo -3,39 %, Viohalco -1,64 %, Piraeus Port Authority -1,27 %
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