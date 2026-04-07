Booking Holdings Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 07.04.2026

Die Booking Holdings Aktie konnte bisher um +5,58 % auf 152,08€ zulegen. Das sind +8,04 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Booking Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 152,08€, mit einem Plus von +5,58 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

Der heutige Anstieg bei Booking Holdings konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -16,67 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um +6,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,51 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

Booking Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,55 % 1 Monat -2,93 % 3 Monate -16,67 % 1 Jahr -2,45 %

Informationen zur Booking Holdings Aktie

Es gibt 32 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,83 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.