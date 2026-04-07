Broadcom vorbörslich gefragt - Partnerschaft mit Alphabet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 259,5 auf Tradegate (07. April 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +8,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,51 Bil..

Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 388,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +38,41 %/+53,79 % bedeutet.