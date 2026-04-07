AKTIE IM FOKUS
Broadcom vorbörslich gefragt - Partnerschaft mit Alphabet
- Broadcom vorbörslich +3,2 Prozent auf 324,32 Dollar
- Vertrag mit Alphabet bis 2031 zur TPU-Lieferung
- Jefferies TPU-Nachfrage gesichert, 200 Mrd USD
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Broadcom -Aktie hat am Dienstag im vorbörslichen Handel 3,2 Prozent auf 324,32 US-Dollar zugelegt. Der Hersteller von Halbleitern und Infrastruktur-Software hatte am Montag eine Vereinbarung mit Alphabet bis 2031 zur Entwicklung und Lieferung von TPUs für zukünftige Generationen bekannt gegeben. Außerdem wurde ein aktualisierter Vertrag mit dem KI-Unternehmen Anthropic mitgeteilt.
Laut Jefferies-Analyst Blayne Curtis ist die TPU-Nachfrage nun auf absehbare Zeit "effektiv abgesichert". Obwohl es keine genauen Zahlen gebe, dürfte die langfristige Vereinbarung Broadcom einen Mindestumsatz, voraussichtlich im Bereich von 200 Milliarden US-Dollar, garantieren, was ein starker und nachhaltiger Marktanteil wäre./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 259,5 auf Tradegate (07. April 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +8,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,51 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 388,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +38,41 %/+53,79 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Broadcom - A2JG9Z - US11135F1012
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Broadcom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26365/board/20260305101351-623a8908-cfef-4452-9bf5-9473beea21c3.jpg
Laut Morningstar ist Cathie Wood bzw. deren Fonds ARK Innovation einer der größten Vermögensvernichter.
Hi, Ich würde hier vorsichtig sein mit einem längeren Short, die Zahlen werden sicherlich gut und kürzlich hat das Haus Jefferies die Broadcom als absoluten Top-Favorit im Tech-Sektor bezeichnet. Übrigens erstaunlich, wie wenige hier über dieses Spitzenunternehmen diskutieren.