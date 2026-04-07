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    AKTIE IM FOKUS

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    Broadcom vorbörslich gefragt - Partnerschaft mit Alphabet

    Für Sie zusammengefasst
    • Broadcom vorbörslich +3,2 Prozent auf 324,32 Dollar
    • Vertrag mit Alphabet bis 2031 zur TPU-Lieferung
    • Jefferies TPU-Nachfrage gesichert, 200 Mrd USD
    AKTIE IM FOKUS - Broadcom vorbörslich gefragt - Partnerschaft mit Alphabet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Broadcom -Aktie hat am Dienstag im vorbörslichen Handel 3,2 Prozent auf 324,32 US-Dollar zugelegt. Der Hersteller von Halbleitern und Infrastruktur-Software hatte am Montag eine Vereinbarung mit Alphabet bis 2031 zur Entwicklung und Lieferung von TPUs für zukünftige Generationen bekannt gegeben. Außerdem wurde ein aktualisierter Vertrag mit dem KI-Unternehmen Anthropic mitgeteilt.

    Laut Jefferies-Analyst Blayne Curtis ist die TPU-Nachfrage nun auf absehbare Zeit "effektiv abgesichert". Obwohl es keine genauen Zahlen gebe, dürfte die langfristige Vereinbarung Broadcom einen Mindestumsatz, voraussichtlich im Bereich von 200 Milliarden US-Dollar, garantieren, was ein starker und nachhaltiger Marktanteil wäre./ck/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 259,5 auf Tradegate (07. April 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +8,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,51 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 388,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +38,41 %/+53,79 % bedeutet.




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