    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBerkshire Hathaway Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Berkshire Hathaway Registered (B)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nasuni stellt eine erweiterte Strategie sowie Verbesserungen an Marke und Plattform für die Aktivierung von Dateidaten vor, um die Rentabilität von KI-Investitionen und die Produktivität zu maximieren

    Nasuni stellt eine erweiterte Strategie sowie Verbesserungen an Marke und Plattform für die Aktivierung von Dateidaten vor, um die Rentabilität von KI-Investitionen und die Produktivität zu maximieren
    Foto: John Angelillo - picture alliance / newscom

    Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI, steigender Hardwarekosten und der Notwendigkeit eines ausfallsicheren Dateizugriffs für verteilte Teams bietet Nasuni die Grundlage, die Unternehmen benötigen

    BOSTON, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, eine führende Plattform für unstrukturierte Daten für Unternehmensteams und KI, hat heute seine erweiterte Marken- und Produktstrategie vorgestellt (einschließlich der neuen Angebote „Active Everywhere" und „AI Activate"), die die Weiterentwicklung des Unternehmens zur Unterstützung der Zukunft der Zusammenarbeit widerspiegelt. Aufbauend auf den jüngsten Erfolgen – von der Übernahme von Resilio über die Eröffnung eines neuen Innovationszentrums bis hin zu einem erweiterten Multicloud-Ökosystem – investiert Nasuni unternehmensweit, um den betrieblichen Anforderungen seiner Kunden im Zeitalter der KI gerecht zu werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Berkshire Hathaway B!
    Short
    506,11€
    Basispreis
    2,74
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    446,54€
    Basispreis
    2,65
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nasuni Logo: Nasuni is a leading hybrid cloud storage solution that powers business growth with effortless scalability, built-in security, and fast edge performance using a unique cloud-native architecture.

    Wenn Unternehmen KI-gesteuerte Arbeitsabläufe in verteilten Teams einführen, sehen sie sich mit einer instabilen Infrastruktur, steigenden Hardwarekosten, Herausforderungen bei der Datenverwaltung und der Gefahr durch Ransomware konfrontiert. Die operative Dateiebene – auf der wichtige Daten wie Entwürfe, Finanzunterlagen, Projektdokumentation und Medieninhalte gespeichert sind – ist heute wichtiger denn je für den Geschäftsbetrieb.

    „Die Technologie-Landschaft für Unternehmen befindet sich an einem Wendepunkt, und die Kernarchitektur unserer Plattform wurde genau für diesen Moment entwickelt", sagte Sam King, CEO von Nasuni. „Nasuni ist seit seiner Gründung ein Pionier im Bereich der Cloud-Dateispeicherung. Mit integrierten Berechtigungen, Versionsverwaltung, Schutzfunktionen und einem globalen Namensraum sind wir nun auch in einzigartiger Weise darauf ausgerichtet, die Arbeit von Unternehmen im Zeitalter der KI zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, über 1300 Kunden aus Branchen zu unterstützen, die unser tägliches Leben prägen, darunter Fertigung, Biowissenschaften, AEC, Energie und Medien. Unsere gestärkte Markenidentität, unsere Plattformfunktionen und unsere jüngsten Investitionen spiegeln unser Engagement für diese Kunden wider sowie unser Bestreben, führende Lösungen für das Management unstrukturierter Daten auf den Markt zu bringen."

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nasuni stellt eine erweiterte Strategie sowie Verbesserungen an Marke und Plattform für die Aktivierung von Dateidaten vor, um die Rentabilität von KI-Investitionen und die Produktivität zu maximieren Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI, steigender Hardwarekosten und der Notwendigkeit eines ausfallsicheren Dateizugriffs für verteilte Teams bietet Nasuni die Grundlage, die Unternehmen benötigenBOSTON, 7. April 2026 /PRNewswire/ - Nasuni, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     