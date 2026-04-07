Nasuni stellt eine erweiterte Strategie sowie Verbesserungen an Marke und Plattform für die Aktivierung von Dateidaten vor, um die Rentabilität von KI-Investitionen und die Produktivität zu maximieren

BOSTON, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, eine führende Plattform für unstrukturierte Daten für Unternehmensteams und KI, hat heute seine erweiterte Marken- und Produktstrategie vorgestellt (einschließlich der neuen Angebote „Active Everywhere" und „AI Activate"), die die Weiterentwicklung des Unternehmens zur Unterstützung der Zukunft der Zusammenarbeit widerspiegelt. Aufbauend auf den jüngsten Erfolgen – von der Übernahme von Resilio über die Eröffnung eines neuen Innovationszentrums bis hin zu einem erweiterten Multicloud-Ökosystem – investiert Nasuni unternehmensweit, um den betrieblichen Anforderungen seiner Kunden im Zeitalter der KI gerecht zu werden.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI, steigender Hardwarekosten und der Notwendigkeit eines ausfallsicheren Dateizugriffs für verteilte Teams bietet Nasuni die Grundlage, die Unternehmen benötigen

Wenn Unternehmen KI-gesteuerte Arbeitsabläufe in verteilten Teams einführen, sehen sie sich mit einer instabilen Infrastruktur, steigenden Hardwarekosten, Herausforderungen bei der Datenverwaltung und der Gefahr durch Ransomware konfrontiert. Die operative Dateiebene – auf der wichtige Daten wie Entwürfe, Finanzunterlagen, Projektdokumentation und Medieninhalte gespeichert sind – ist heute wichtiger denn je für den Geschäftsbetrieb.

„Die Technologie-Landschaft für Unternehmen befindet sich an einem Wendepunkt, und die Kernarchitektur unserer Plattform wurde genau für diesen Moment entwickelt", sagte Sam King, CEO von Nasuni. „Nasuni ist seit seiner Gründung ein Pionier im Bereich der Cloud-Dateispeicherung. Mit integrierten Berechtigungen, Versionsverwaltung, Schutzfunktionen und einem globalen Namensraum sind wir nun auch in einzigartiger Weise darauf ausgerichtet, die Arbeit von Unternehmen im Zeitalter der KI zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, über 1300 Kunden aus Branchen zu unterstützen, die unser tägliches Leben prägen, darunter Fertigung, Biowissenschaften, AEC, Energie und Medien. Unsere gestärkte Markenidentität, unsere Plattformfunktionen und unsere jüngsten Investitionen spiegeln unser Engagement für diese Kunden wider sowie unser Bestreben, führende Lösungen für das Management unstrukturierter Daten auf den Markt zu bringen."