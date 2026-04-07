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    ROUNDUP

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    Dieselpreis springt mittags auf über 2,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Diesel erstmals bundesweit über 2,50 Euro pro Liter
    • E10 verteuerte sich auf rund 2,24 Euro pro Liter
    • Kritik an Ölkonzernen und Forderung nach Kontrolle
    ROUNDUP - Dieselpreis springt mittags auf über 2,50 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Am siebten Tag seit Einführung der neuen Regeln für Spritpreise hat Diesel erstmals im bundesweiten Durchschnitt mehr als 2,50 Euro gekostet. Direkt nach der mittäglichen Erhöhung ermittelte der ADAC für 12.15 Uhr einen Preis von 2,502 Euro pro Liter. Das waren 9 Cent mehr als noch eine halbe Stunde zuvor. Superbenzin der Sorte E10 verteuerte sich um 7,6 Cent auf 2,235 pro Liter. Sowohl die Anstiege als auch die Preise waren etwas höher als am Montag.

    Die Spritpreise eilen derzeit von Rekord zu Rekord. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags hatte Diesel mit 2,443 Euro das sechste Allzeithoch in Folge aufgestellt. Superbenzin der günstigsten gängigen Sorte E10 kratzte mit 2,192 Euro am Allzeithoch für den Durchschnittspreis eines ganzen Tages. Zum Rekord aus dem März 2022 fehlten nur noch 1,1 Cent.

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    Starke Anstiege seit Einführung der 12-Uhr-Regel

    Verglichen mit dem letzten Tag vor Einführung der 12-Uhr-Regel am 1. April, hat sich E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt um weitere 8,5 Cent pro Liter verteuert, Diesel um 12,7 Cent. Im Vergleich zum letzten Tag vor Kriegsausbruch ist es noch deutlich mehr: gut 41 Cent bei E10 und fast 70 Cent bei Diesel.

    Die Anstiege des Tagesdurchschnittspreises vom Montag fielen mit 0,1 Cent bei E10 und 0,3 Cent bei Diesel vergleichsweise gering aus. Ob die Preise durch den stärkeren Mittagssprung nun wieder an Dynamik gewinnen, ist derzeit noch offen. Vergangene Woche hatten die Preise teilweise um mehrere Cent pro Tag zugelegt. Die Preise vom Dienstagmittag deuteten allerdings tendenziell eher auf weiter steigende, zumindest aber nicht fallende Preise hin. Der ADAC fordert daher schon länger eine Entlastung der Autofahrer.

    Kritik an Mineralölkonzernen

    Der Anstieg der Spritpreise in den vergangenen Tagen stellt auch infrage, ob die Spritpreisbremse der Bundesregierung funktioniert. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller, kritisierte in diesem Zusammenhang auch die Mineralölkonzerne. Diese schlügen "rücksichtslos Profit aus der Situation", sagt er und fordert: "Der Präsident des Kartellamts muss die Ölkonzerne an die kurze Leine nehmen, die verschärften Gesetze geben ihm dafür alle Mittel."

    Zudem sei er bereit, besonders Betroffene schnell zu entlasten. Dabei sei aber auch klar: "Wir werden nicht alles an der Zapfsäule kompensieren. Ein Bundestagsabgeordneter oder ein Porschefahrer braucht keine Entlastung auf Kosten der Allgemeinheit. Dieses Geld gehört dorthin, wo es wirklich gebraucht wird."/ruc/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 6,838 auf Tradegate (07. April 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -0,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 104,62 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3310. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000GBP. Von den letzten 9 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -26,47 %/+10.194,12 % bedeutet.




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