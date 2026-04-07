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    Börse, Baby!

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    Altersvorsorge-Depot: Du glaubst nicht an deine Rente? Wir auch nicht!

    Mit dem neuen Altersvorsorgedepot können Sparer ab 2027 bis zu 50 Prozent staatliche Förderung erhalten. Lohnt sich das?

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Altersvorsorge-Depot: Du glaubst nicht an deine Rente? Wir auch nicht!
    Foto: Wolfgang Maria Weber - Wolfgang Maria Weber

    Es hört sich rosig an und ist grundsätzlich positiv: Denn endlich kommt das Aktien-Sparen ins bundesdeutsche Bewusstsein: Die Aktienrente kommt! Deutschland ist bisher das Land der Aktien-Muffel: 17 Prozent der Bevölkerung investieren aktiv. Daher ist es höchste Zeit, sich mit dem neuen Modell rechtzeitig auseinander zu setzten. 

    Für sie und alle anderen die gute Nachricht: Ab dem 01. Januar 2027 führt die Bundesregierung das Altervorsorgedepot ein und löst damit die Riester-Rente ab.

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    Mit dem neuen Altersvorsorgedepot können Sparer ab 2027 bis zu 50 Prozent staatliche Förderung erhalten. Wir haben das für Sie durchgerechnet und zeigen dir wie dieses neue System funktioniert, für wen es sich lohnt und was sich hinter der Altersvorsorge-Reform verbirgt.

    Dabei klären wir wichtige Fragen: Sollte ich meine bestehenden Sparpläne weiter ausführen oder ins neue Vorsorgedepot wechseln? Und: Kann ich eigentlich meine ETFs in das neue Depot übertragen?

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    Und: Lohnt sich das neue System auch für jeden? Wir schauen darauf, auf was man bei der Auswahl der Produkte achten sollte, Stichwort: Kosten.

    Höre jetzt rein, denn es ist nie zu spät, Ihre finanzielle Zukunft abzusichern!

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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    Börse, Baby! Altersvorsorge-Depot: Du glaubst nicht an deine Rente? Wir auch nicht! Mit dem neuen Altersvorsorgedepot können Sparer ab 2027 bis zu 50 Prozent staatliche Förderung erhalten. Lohnt sich das?
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