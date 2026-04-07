Infineon, Tesla, Rheinmetall und BMW - Die Analystenstimmen des Tages

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Die Auslieferungszahlen für das erste Quartal lägen unter den Markterwartungen, schrieb Ryan Brinkman am Montag. Ein Rekordanstieg nicht-verkaufter Autos verschlimmere die Sorgen hinsichtlich des freien Cashflows. UBS stuft Infineon auf "Neutral" +0,06 % +4,76 % -0,01 % -6,76 % +54,72 % +9,93 % +7,27 % +214,85 % -44,60 % ISIN:DE0006231004WKN:623100 Intraday 5 Tage 1 Monat 3M 1 Jahr 3J 5J 10J Max

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal dürfte solide ausgefallen sein und die Erwartungen übertreffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag in seinem Ausblick auf die Zahlen des Chipherstellers.

JPMorgan stuft Rheinmetall auf "Overweight"

-1,90 % +10,00 % -3,05 % -12,23 % +40,00 % +489,36 % +1.626,84 % +2.145,65 % +66.417,05 % ISIN:DE0007030009WKN:703000 Intraday

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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen.

Jefferies senkt das Kursziel für BMW

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 93 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick vor den Gesprächen zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode in der Autobranche seine Schätzungen. Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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