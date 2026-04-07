JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall schätzt, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns im ersten Quartal um 13 Prozent gesunken ist. Dies schrieb sie am Dienstag mit Blick auf die Anfang Mai erwarteten Geschäftszahlen./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 172,5EUR auf Tradegate (07. April 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

