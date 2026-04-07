JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall schätzt, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns im ersten Quartal um 13 Prozent gesunken ist. Dies schrieb sie am Dienstag mit Blick auf die Anfang Mai erwarteten Geschäftszahlen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 172,5EUR auf Tradegate (07. April 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte