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    Wenn die Türschwelle zu hoch ist

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    KfW gewährt Umbauzuschuss

    Für Sie zusammengefasst
    • Staatliche Förderung zur Barrierereduzierung starten
    • Bis zu 10 Prozent der Kosten, maximal 2.500 Euro
    • 12,5% bis 6.250 Euro beim altersgerechten Umbau
    Wenn die Türschwelle zu hoch ist - KfW gewährt Umbauzuschuss
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Türschwelle zu hoch, Badewanne zu tief: Wer zu Hause Hindernisse beseitigen will, kann ab Mittwoch (8. April) einen staatlichen Zuschuss beantragen. Bei der KfW-Bankengruppe stehen dafür in diesem Jahr 50 Millionen Euro zur Verfügung, wie das Bundesbauministerium mitteilte.

    Das Programm heißt "Barrierereduzierung - Investitionszuschuss". Gefördert wird zum Beispiel das Entfernen von Türschwellen oder der Einbau einer bodengleichen Dusche oder eines Aufzugs. Für einzelne Maßnahmen gibt es den Angaben zufolge bis zu zehn Prozent der förderfähigen Kosten als Zuschuss, maximal 2.500 Euro. Wer ein Haus zum Standard "Altersgerechtes Haus" umbaut, kann 12,5 Prozent der förderfähigen Kosten bekommen, höchstens aber 6.250 Euro.

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    Bauherren oder Mieter können die Förderung vor Beginn der Vorhaben im KfW-Zuschussportal beantragen./vsr/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 14,13 auf Tradegate (07. April 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +3,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 18,63 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +3,28 %/+52,67 % bedeutet.




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