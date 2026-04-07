KfW gewährt Umbauzuschuss

Das dicke Ende kommt erst noch

Bauherren oder Mieter können die Förderung vor Beginn der Vorhaben im KfW-Zuschussportal beantragen./vsr/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 14,13 auf Tradegate (07. April 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +3,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 18,63 Mrd..

Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +3,28 %/+52,67 % bedeutet.