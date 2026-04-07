Kingsmen erwirbt zu 100 % den Claim Claudia 2 und fügt dem Silber-Gold-Projekt Las Coloradas das noch nie bebohrte Zielgebiet Saddle sowie Erweiterungen in Distriktgröße hinzu

- Ausübung der Option zum Erwerb von 100 % der Anteile am Claim Claudia 2 – frei von jeglichen NSR-Royalties – auf dem Silber-Gold-Projekt Las Coloradas in Parral, Chihuahua, Mexiko.

- Zielgebiet Saddle – eine große, noch nie bebohrte epithermale/skarnartige Explorationsmöglichkeit, die etwa 5 km (3 Meilen) vom hochgradigen Projekt Las Coloradas entfernt liegt.

- Claudia 2 umfasst parallele Strukturen und südliche Erweiterungen der mineralisierten Silber-Gold-Gangsysteme Soledad und Soledad II.

- Geochemische Prospektionsarbeiten haben anomale Gold-, Silber-, Kupfer-, Blei-, Zink-, Arsen-, Wismut- und Antimongehalte identifiziert, die mit Quarz-Karbonat-Gängen in Zusammenhang stehen.

- Das bevorstehende Bohrprogramm dient zur Überprüfung des Ziels Saddle sowie vorrangiger Folgeziele aus der erfolgreichen Kampagne des Unternehmens im Jahr 2025.

Vancouver, British Columbia, 7. April 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG | OTCQB: KNGRF | FWB: TUY) („Kingsmen“ oder das „Unternehmen“) hat seine Option zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Claim Claudia 2 ausgeübt, der frei von jeglicher NSR-Royalty (Net Smelter Return) ist. Der Claim Claudia 2 ist Teil des Silber-Gold-Projekts Las Coloradas in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Parral, Chihuahua, Mexiko. Der Erwerb erweitert das Landpaket des Unternehmens in Distriktgröße erheblich, indem er das noch nie bebohrte Zielgebiet Saddle sowie parallele Strukturen und südliche Erweiterungen der hochgradigen mineralisierten Gangsysteme Soledad und Soledad II hinzufügt.

Das Zielgebiet Saddle:

Das Zielgebiet Saddle liegt zwischen zwei markanten magnetischen Hochs, die als Intrusionen interpretiert werden, etwa 5 km (3 Meilen) vom Kern des Projekts Las Coloradas entfernt. Geophysikalische Interpretationen deuten auf einen tiefen Keil aus Vulkangestein und Sedimenten hin, mit Gängen/Strukturen, die aussichtsreich für epithermale Edelmetall-, Skarn- und Porphyr-Mineralisierungen sind und die geochemischen Anomalien an der Oberfläche unterlagern (siehe Abbildung 2). Zwei Linien mit Daten aus induzierter Polarisation/Widerstandsmessung (IP/R) einer benachbarten Untersuchung überlappen teilweise die historischen Saddle-Abbaustätten, und es wurden deutliche Aufladbarkeitsanomalien identifiziert, die als Teil des Ziels Saddle interpretiert werden.