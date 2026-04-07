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    SPD-Fraktionsvize erhebt VorwÃ¼rfe gegen MineralÃ¶lkonzerne

    Wirtschaft - SPD-Fraktionsvize erhebt VorwÃ¼rfe gegen MineralÃ¶lkonzerne
    Foto: Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Armand Zorn, hat den MineralÃ¶lkonzernen Missbrauch ihrer Marktmacht vorgeworfen. "Die Preissteigerungen fÃ¼r Benzin und Diesel sind in der Osterwoche viel stÃ¤rker ausgefallen, als es der Ã–lpreis rechtfertigen wÃ¼rde. Auch in den vergangenen Jahren war dies Ã¼ber Ostern der Fall - es hÃ¤ngt also nicht nur mit dem Iran-Krieg, sondern vor allem mit der Marktmacht der MineralÃ¶lkonzerne zusammen", sagte Zorn dem Nachrichtenportal T-Online.

    Das Bundeskartellamt habe durch das KraftstoffmaÃŸnahmenpaket die kartellrechtlichen Instrumente erhalten, um im MineralÃ¶lmarkt "hart durchzugreifen". Seit dem 1. April mÃ¼ssten die MineralÃ¶lkonzerne nachweisen kÃ¶nnen, wie ihre Preissteigerungen zustande kommen. Der SPD-Politiker drÃ¤ngt darauf, diese Instrumente nun konsequent anzuwenden, falls von den Unternehmen keine gute ErklÃ¤rung geliefert werde.

    Zorn forderte weitere EntlastungsmaÃŸnahmen. In KÃ¼rze erwarte er die Ergebnisse der PrÃ¼fauftrÃ¤ge aus den Ministerien, die in der letzten Sitzung der Taskforce beschlossen worden seien. Die Taskforce war als Reaktion auf die steigenden Spritpreise gegrÃ¼ndet worden; Zorn leitet das Koalitionsgremium gemeinsam mit Sepp MÃ¼ller (CDU). Danach werde das Parlament zÃ¼gig ein "Entlastungspaket" schnÃ¼ren. "Ich setze mich dafÃ¼r ein, dass ein relativer Preisdeckel etabliert wird, um den MineralÃ¶lkonzernen klare Grenzen aufzuzeigen, und mit einer Ãœbergewinnsteuer auf die bereits erfolgten Gewinne EntlastungsmaÃŸnahmen finanziert werden", so der SPD-Politiker weiter. "Unsere Politik darf und wird die Menschen im Land nicht mit dieser Preiskrise alleine lassen."

    MÃ¼ller wiederum dÃ¤mpfte die Erwartungen an weitere Entlastungen fÃ¼r Autofahrer. "Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Wer behauptet, der Staat kÃ¶nne jedes Problem lÃ¶sen, fÃ¼hrt die Menschen in die Irre", sagte MÃ¼ller der "Welt". "Unsere PrioritÃ¤t: gezielte Entlastung - vor allem fÃ¼r kleine und mittlere Einkommen, Familien und Arbeitnehmer. Und: den Mittelstand stÃ¤rken, das RÃ¼ckgrat unserer Wirtschaft."

    Die Krise lasse sich nicht "wegsubventionieren", so MÃ¼ller. "Den Preisschock kÃ¶nnen wir nicht vollstÃ¤ndig aus Steuermitteln ausgleichen. Solange die Krise in der StraÃŸe von Hormus anhÃ¤lt, bleiben Energiepreise hoch." Die MÃ¤rkte wÃ¼rden mit mindestens einem Jahr Belastung rechnen. "Neue Schulden sind keine LÃ¶sung - sie belasten kommende Generationen und treiben die Inflation", warnte MÃ¼ller und verwies auf das Beispiel Italien, wo ein staatlicher Tankrabatt der Meloni-Regierung weitgehend verpufft ist.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft SPD-Fraktionsvize erhebt VorwÃ¼rfe gegen MineralÃ¶lkonzerne Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Armand Zorn, hat den MineralÃ¶lkonzernen Missbrauch ihrer Marktmacht vorgeworfen. "Die Preissteigerungen fÃ¼r Benzin und Diesel sind in der Osterwoche viel …
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