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    Evotec: 100 Mio. $ durch Tubulis-Übernahme erwartet

    Mit der geplanten Übernahme von Tubulis stärkt Evotec sein Onkologie-Portfolio und sichert sich zugleich attraktive Voraberlöse sowie weitere Meilensteinzahlungen.

    Evotec: 100 Mio. $ durch Tubulis-Übernahme erwartet
    Foto: pressfoto - freepik
    • Evotec erwartet bei der Übernahme von Tubulis ca. 100 Millionen US-Dollar an Voraberlösen bei Abschluss der Transaktion
    • Zusätzlich kann Evotec bis zu 58 Millionen US-Dollar an bedingten Zahlungen erhalten, abhängig von der Erreichung bestimmter Meilensteine
    • Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen
    • Evotec hält eine 3,14-prozentige Beteiligung an Tubulis und war Investor in mehreren Finanzierungsrunden des Unternehmens
    • Tubulis entwickelt zwei klinische Programme zur Behandlung solider Tumore und befindet sich in der klinischen Entwicklung
    • Die Transaktion ist die vierte erfolgreiche Realisierung von Beteiligungswerten aus Evotecs Investitionsportfolio und zeigt den disziplinierten Ansatz des Unternehmens zur nachhaltigen Wertschöpfung

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 08.04.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6020EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,60 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.825,92PKT (+0,51 %).


    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480





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