Aktien New York Ausblick
Leichte Verluste vor Ende von Trumps Iran-Ultimatum
- US fordert wieder Öffnung der Straße von Hormus
- Ölpreise steigen Börsen geben Erholungsgewinne ab
- Medicare Erhöhung treibt US Krankenversicherer voran
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Dienstag ihre Erholungsgewinne vom Montag wieder weitgehend abgeben. Im Fokus steht die Forderung der USA an den Iran, die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Diese Meeresenge ist ein wichtiger Transportweg, nicht zuletzt für Öl und Flüssiggas. Ob es zu einer raschen Einigung oder gar einer Eskalation mit weiter steigenden Ölpreisen kommt, ist unklar. Das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump läuft am Mittwochmorgen um 2.00 Uhr (MESZ) ab.
"Ein Scheitern der Verhandlungen und eine neue heftige Angriffswelle könnten neue Schockwellen durch die Märkte schicken", befürchtet Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Doch während die Ölpreise steigen und der Juni-Kontrakt für ein Fass Brent-Öl dem März-Hoch bei etwas über 112 US-Dollar nicht mehr allzu fern ist, erscheinen die Aktien-Anleger noch relativ gelassen.
Die Indikation des Brokers IG für den Dow Jones Industrial ist leicht negativ. Der bekannteste Wall-Street-Index wird rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt 0,3 Prozent tiefer bei 46.530 Zählern erwartet. Der technologielastige Nasdaq 100 dürfte mit minus 0,5 Prozent bei 24.065 Punkten starten.
Bislang reagierte die iranische Militärführung mit Spott auf Trumps bekräftigte Warnung einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken. Der Iran meldete unterdessen Explosionen auf der Insel Charg im Persischen Golf, die vom US-Militär bereits Mitte März aus der Luft angegriffen worden war.
Unter den Einzelwerten aus dem Dow könnten UnitedHealth einen Blick wert sein sowie auch Aktien von Konkurrenten wie Humana oder CVS Health . Die Aktien der drei im US-Krankenversicherungsbereich tätigen Unternehmen legten vorbörslich zwischen 6,3 und 10,3 Prozent zu. Das Medicare-Programm wird privaten Krankenversicherern im kommenden Jahr 2,48 Prozent mehr zahlen, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den ursprünglich im Januar vorgeschlagenen Sätzen ist.
Für Broadcom ging es vorbörslich um 3,0 Prozent hoch. Alphabet gewannen 0,1 Prozent. Der Hersteller von Halbleitern und Infrastruktur-Software gab eine Vereinbarung mit Alphabet bis 2031 zur Entwicklung und Lieferung von TPUs für zukünftige Generationen bekannt sowie einen aktualisierten Vertrag mit dem KI-Unternehmen Anthropic.
Damit macht Broadcom Nvidia zunehmend Konkurrenz, deren Aktie 1,4 Prozent einbüßte. Laut Jefferies-Analyst Blayne Curtis ist für Broadcom nun die TPU-Nachfrage auf absehbare Zeit "effektiv abgesichert". Obwohl es keine genauen Zahlen gebe, dürfte die langfristige Vereinbarung Broadcom einen Mindestumsatz - voraussichtlich im Bereich von 200 Milliarden Dollar - garantieren, was ein starker und nachhaltiger Marktanteil wäre.
Ansonsten dürften Umstufungen bewegen. So empfiehlt die UBS die Aktie von Morgan Stanley zum Kauf mit einem leicht auf 196 angehobenen Kursziel. Laut Analystin Erika Najarian ist die Profitabilität der US-Bank erstklassig. Die jüngste Marktschwäche, ausgelöst durch den Iran-Krieg, aber auch wegen Bedenken in Sachen privater Kredite und die Umwälzungen durch KI, böten eine Kaufgelegenheit, schrieb sie. Die Aktie stieg um 0,3 Prozent.
Morgan Stanley wiederum senkte Arm Holdings von "Overweight" auf "Equal-weight", auch wenn das Kurziel von 135 auf 150 Dollar angehoben wurde. Die Pläne des Chipdesigners, eigene Chips zu verkaufen, berge Risiken und zudem könnte dies Vertriebskonflikte mit einigen seiner Lizenznehmer verursachen, hieß es. Für Arm Holdings ging es um 3,2 Prozent abwärts./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,78 % und einem Kurs von 68,04 auf Tradegate (07. April 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,08 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +44,95 %/+97,65 % bedeutet.
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Aktiendepot – Update März 2026
Das erste Quartal 2026 ist bereits Geschichte. Die Welt dreht sich weiter, trotz aller Krisen.
Nachfolgend gibt es das März-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten drei Monate nach den letzten Zahlungseingängen für März:
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Kurse runter – Dividenden rauf
Während sich das Depot in den letzten Wochen im Rückwärtsgang zeigt und der Kurswert seit dem Rekordstand Anfang Dezember unter Berücksichtigung der diesjährigen Nachkäufe um ca. 10 % niedriger steht, sind die Dividendeneingänge bisher um satte 49 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.
Einerseits sorgte die Sonderzahlung von Reckitt Benckiser im Februar für einen Schub und andererseits wirken sich die Nachkäufe positiv bei den Dividendenzahlungen aus. Zudem gibt es auch noch die ein oder andere Dividendenerhöhung!
Zukäufe/Verkäufe 2026
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Im März gab es keine weiteren Zukäufe.
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Stand der Zielerreichung meiner gesetzte Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 1.008,48 € / 4.300 € (= 23,45 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 1,12 % / 5 % (= 22,4 %)
Nach dem ersten Quartal des Jahres, sehe ich mich auf sehr gutem Weg, meine gesteckten Ziele für das Jahr 2026 zu erreichen – und das auch trotz zunehmender weltweiter Krisen und Konflikte.
Fragestellung: Interesse an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes?
Aktuell überlege ich, ob evtl. Interesse hier im Thread an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes besteht. Seit knapp 5 Jahren läuft im Depot meiner Frau ein monatlich ausgeführter Sparplan auf den iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) – WKN: A0YEDG
Sofern Interesse besteht, könnte ich hierzu mal eine kleine Auswertung auf die Beine Stellen mit Kursverläufen, Rekordständen und Performance. Das schaffe ich aber erst einige Tage nach den Ostertagen. Falls kein Interesse besteht, verschone ich diesen Thread natürlich mit meinen Ausführungen.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen erstmal schöne Ostertage und weiterhin viel Erfolg!
Depot & Dividendenupdate 03/2026
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|JAN
|292
|FEB
|457
|MRZ
|423
|insgesamt: 1.171,96 €