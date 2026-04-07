ASML-Aktie rutscht ab: US-Gesetz bringt neue Unsicherheit

Die Aktien des niederländischen Chipausrüsters ASML geben nach. Auslöser ist ein neuer Vorstoß aus den USA, der den Zugang Chinas zu Halbleitertechnologie weiter beschneiden soll. Zwischenzeitlich rutschten die in Amsterdam gehandelten Aktien von ASML um 3,98 Prozent auf 1.114,80 Euro ab (Stand 14:41 Uhr MEZ). Auch auf Tradegate standen die Papiere mit einem Minus von 2,25 Prozent unter Druck (Stand 15:10 Uhr MEZ).

Hintergrund ist der sogenannte MATCH Act. Eine parteiübergreifende Gruppe von US-Abgeordneten will damit verhindern, dass China weiterhin Zugang zu wichtigen Chipfertigungsanlagen erhält.

Gesetz zielt auf bestehende Lücken

Das Büro des republikanischen Abgeordneten Michael Baumgartner erklärt: "Während die Vereinigten Staaten umfassende Exportkontrollen verhängt haben, um Chinas Eigenversorgung mit Halbleitern zu bremsen, haben die Verbündeten der USA diese Maßnahmen nicht vollständig mitgetragen. Diese Diskrepanz hat kritische Lücken hinterlassen, die China weiterhin ausnutzt."

Genau diese Lücken sollen nun geschlossen werden. Besonders im Fokus stehen Maschinen, die für die Produktion von Halbleitern essenziell sind.

DUV-Technologie im Visier

ASML ist weltweit führend bei Lithografie-Systemen. Die modernsten EUV-Anlagen liefert das Unternehmen ohnehin nicht nach China. Doch bei älteren DUV-Maschinen sieht die Lage anders aus.

Der neue Gesetzentwurf könnte auch diese Technologie betreffen. Das wäre ein empfindlicher Einschnitt, denn genau diese Systeme nutzen chinesische Hersteller weiterhin für weniger komplexe Chips.

ASML selbst rechnet bereits mit sinkender China-Abhängigkeit. Der Umsatzanteil soll 2026 bei etwa 20 Prozent liegen, nach 33 Prozent im Jahr 2025.

Analysten warnen vor Unsicherheit

Stephane Houri von ODDO BHF sieht vor allem politische Risiken. Er sagt: "Auch wenn sich der Gesetzentwurf noch in einem frühen Stadium befindet und sein Ausgang ungewiss ist, sorgt er für geopolitische Unsicherheit."

Ein umfassendes Verbot könnte kurzfristig sogar Bestellungen ankurbeln, bevor die Regeln greifen. Mittelfristig drohten jedoch Belastungen für die Geschäftsentwicklung.

Auch Ben Barringer von Quilter Cheviot betont die Tragweite. Er erklärt gegenüber CNBC: "Die Reaktion des Aktienkurses zeigt, dass die Vorschläge aus dem US-Kongress erhebliche Auswirkungen auf ASML haben könnten."

Besonders betroffen seien ältere Maschinen, die etwa 10 bis 15 Prozent des Umsatzes ausmachen. Davon entfalle rund die Hälfte auf China. Das entspreche einem potenziellen Rückgang von etwa 5 Prozent.

Chinas Chipindustrie bleibt abhängig

Trotz aller Einschränkungen hat China seine Halbleiterindustrie zuletzt gestärkt. Unternehmen wie Semiconductor Manufacturing International und Hua Hong Semiconductor melden steigende Umsätze. Dennoch bleibt die Abhängigkeit von ASML groß. Vor allem bei DUV-Technologie gibt es kaum Alternativen. Bei EUV-Systemen existiert gar kein Ersatz.

Houri bringt es auf den Punkt: Sollten die US-Pläne umgesetzt werden, könnten sie "Chinas Halbleiterfertigungskapazitäten beeinträchtigen, da China heute vollständig auf ASML-Anlagen angewiesen ist".

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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