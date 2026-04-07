Invesco Aktie sackt ab - 07.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Invesco Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,04 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,57 %, geht es heute bei der Invesco Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Invesco ist ein globaler Vermögensverwalter mit Fokus auf aktive Fonds, ETFs (u.a. Invesco QQQ), institutionelle Mandate und Lösungen für Privatanleger. Starke Präsenz in den USA, Europa und Asien. Wichtige Konkurrenten: BlackRock, Vanguard, State Street, Amundi. USP: breite ETF-Palette, Technologie-/Growth-Fokus, Multi-Boutique-Ansatz und globale Diversifikation.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Invesco Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -18,49 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Invesco Aktie damit um -3,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,48 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

Invesco Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,74 % 1 Monat -3,29 % 3 Monate -18,49 % 1 Jahr +68,61 %

Informationen zur Invesco Aktie

Es gibt 459 Mio. Invesco Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,08 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Invesco

T. Rowe Price Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,37 %. State Street notiert im Plus, mit +1,65 %. Amundi notiert im Minus, mit -1,95 %.

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Ob die Invesco Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Invesco Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.