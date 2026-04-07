Karbon-X erweitert seine unternehmensweite Klimaplattform durch eine strategische Partnerschaft mit der carbon-connect AG

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 7. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der sowohl auf dem regulierten als auch auf dem freiwilligen CO2-Markt tätig ist, gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit der carbon-connect AG („carbon-connect“) bekannt, einem in der Schweiz ansässigen Beratungsunternehmen für Treibhausgasbilanzierung und Nachhaltigkeit.

Die Zusammenarbeit markiert eine weitere Erweiterung der unternehmensweiten Klimaplattform von Karbon-X und stärkt deren Kompetenzen in den Bereichen CO2-Messung, Beratung zur Dekarbonisierung und laufende Überwachung für Unternehmens- und regulierte Kunden.

Karbon-X wird die geschäftliche Zusammenarbeit und die Kundenintegration leiten und dabei das technische Fachwissen von carbon-connect in sein End-to-End-Rahmenwerk für Klimalösungen einbinden.

Das erweiterte Dienstleistungsangebot umfasst:

- Vollständige Emissionsbilanzierung nach Scope 1, 2 und 3

- Planung und Umsetzung von Emissionsminderungsmaßnahmen

- Länderspezifische Compliance-, ESG- und Nachhaltigkeitsberichterstattung

- Kohlenstoffquantifizierung von Produkten und Lebenszyklusanalysen

- Ermittlung des CO2-Fußabdrucks von Veranstaltungen

- Unterstützung bei der strategischen Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Da sich die regulatorischen Anforderungen weiterentwickeln und die Offenlegungsstandards strenger werden, suchen Unternehmen nach integrierten Partnern, die sowohl die Emissionsmessung als auch die Marktumsetzung unterstützen können. Diese Zusammenarbeit unterstützt die Strategie von Karbon-X, das Dienstleistungsangebot auf Unternehmensebene auszubauen und mehrjährige Kundenbeziehungen zu vertiefen. Durch die Stärkung seiner Beratungs- und Quantifizierungsinfrastruktur verbessert Karbon-X seine Fähigkeit, Kunden über den gesamten Lebenszyklus des CO2-Managements hinweg zu unterstützen – von der Basisbewertung über den Emissionshandel und die Beschaffung von Emissionszertifikaten bis hin zur langfristigen CO2-Strategie.