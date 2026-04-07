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    Keine Lösung mit Unicredit in Sicht - Neue Finanzziele Anfang Mai

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank betont Eigenständigkeit und neue Ziele
    • Unicredit hält knapp ein Viertel der Commerzbankanteile
    • Commerzbank sieht wenig Mehrwert, kritisiert Vorgehen
    Commerzbank - Keine Lösung mit Unicredit in Sicht - Neue Finanzziele Anfang Mai
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank beharrt im Übernahmeringen mit ihrem Großaktionär Unicredit auf ihrer Eigenständigkeit und will Anfang Mai neue Finanzziele verkünden. Auf Grundlage der jüngsten Verlautbarungen der italienischen Großbank sei "eine einvernehmliche Lösung aus Sicht der Commerzbank aktuell nicht erkennbar", teilte der Frankfurter Dax -Konzern mit. Die Commerzbank werde wie angekündigt mit der Veröffentlichung ihrer Zahlen für das erste Quartal am 8. Mai eine Anhebung ihrer Finanzziele kommunizieren.

    Die Unicredit, die mit einem direkten Anteil von 26 Prozent bereits größter Aktionär der Commerzbank ist und nach jüngsten Angaben insgesamt Zugriff auf knapp unter 30 Prozent der Anteile hat, hatte Mitte März ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Commerzbank-Aktien angekündigt. In einer außerordentlichen Hauptversammlung am 4. Mai will sich die Unicredit die Zustimmung ihrer Aktionäre für die nötige Kapitalerhöhung einholen.

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    Unicredit-Chef Andrea Orcel wirbt seit dem Einstieg seines Instituts im September 2024 für eine Commerzbank-Übernahme. Europa brauche im Wettlauf mit starken US-Geldhäusern größere Banken.

    Commerzbank sieht keinen Mehrwert in Übernahme

    Die Commerzbank teilte mit, in den vergangenen Wochen hätten "mehrere Interaktionen" stattgefunden, um Grundlagen und Potenziale des in Aussicht gestellten Übernahmeangebots "konstruktiv zu eruieren". Doch die seitens der Unicredit mündlich skizzierten Eckpfeiler einer Transaktion hätten kein ausreichendes Wertschöpfungspotenzial für die Commerzbank-Aktionäre über die jetzige Strategie hinaus aufgezeigt.

    "Ein Großteil des von der Unicredit skizzierten Potenzials beruht nicht auf einer Zusammenlegung beider Institute und kann somit auch von der Commerzbank eigenständig, ohne die mit einer Transaktion einhergehenden signifikanten Umsetzungsrisiken, realisiert werden", so das Fazit der Commerzbank.

    Feindliches Vorgehen

    Hinzu komme, dass die bisherigen Schritte und Veröffentlichungen der Unicredit wiederholt ohne vorherige Abstimmung mit der Commerzbank erfolgt seien, bekräftigte das Frankfurter Geldhaus: "Das ist ein Vorgehen, das den Aufbau des für eine erfolgreiche Transaktion erforderlichen gegenseitigen Vertrauens nachhaltig erschwert."/ben/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 23.088 auf Ariva Indikation (07. April 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +4,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,56 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +7,63 %/+23,46 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Commerzbank: Debatten über eine mögliche UniCredit-Übernahme und die Kopplung der Coba-Kurse an UniCredit, Behauptungen von Zahlungsunfähigkeit kontra Verweise auf solide Kernkapitalquoten und komfortable Finanzierung, Sorgen um Sektorrisiken durch private Kredite und gelockerte EZB-Risikokontrollen, gemeldete Handelsunterbrechung auf Xetra, ein Kursziel von ca. 19 € und die deutliche Underperformance gegenüber dem DAX.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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