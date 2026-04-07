Keine Einigung, kein Vertrauen: Commerzbank geht auf Konfrontationskurs

Im laufenden Übernahmekampf mit UniCredit sieht die Commerzbank angesichts des Verhaltens des italienischen Kreditinstituts keine Möglichkeit einer einvernehmlichen Lösung, wie Reuters berichtet. Das Vorgehen des Hauptaktionärs habe "den Aufbau des für eine erfolgreiche Transaktion notwendigen gegenseitigen Vertrauens nachhaltig beeinträchtigt", erklärte die Commerzbank am Dienstag. Aus diesem Grund werde sich die Bank weiterhin auf die Umsetzung ihrer Strategie als eigenständiges Unternehmen konzentrieren und plane, bereits im Mai verbesserte Finanzziele vorzulegen.

Es habe in den vergangenen Wochen "mehrere Kontakte" mit UniCredit gegeben, auch in ihrer Funktion als Aktionärin der Commerzbank. "UniCredit hat der Commerzbank jedoch keine konkreten Anfragen (…) oder potenzielle Eckpfeiler einer Transaktion vorgelegt", heißt es in der Erklärung weiter. "Auf dieser Grundlage ist eine einvernehmliche Lösung aus Sicht der Commerzbank derzeit nicht erkennbar", betonte die Bank.