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    Übernahmekampf mit UniCredit

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    Keine Einigung, kein Vertrauen: Commerzbank geht auf Konfrontationskurs

    Der Übernahmekrimi um die Commerzbank geht in die nächste Runde. UniCredit erhöht den Druck, doch Bank und Staat stellen sich weiter quer.

    Übernahmekampf mit UniCredit - Keine Einigung, kein Vertrauen: Commerzbank geht auf Konfrontationskurs
    Foto: Helmut Fricke/dpa

    Im laufenden Übernahmekampf mit UniCredit sieht die Commerzbank angesichts des Verhaltens des italienischen Kreditinstituts keine Möglichkeit einer einvernehmlichen Lösung, wie Reuters berichtet. Das Vorgehen des Hauptaktionärs habe "den Aufbau des für eine erfolgreiche Transaktion notwendigen gegenseitigen Vertrauens nachhaltig beeinträchtigt", erklärte die Commerzbank am Dienstag. Aus diesem Grund werde sich die Bank weiterhin auf die Umsetzung ihrer Strategie als eigenständiges Unternehmen konzentrieren und plane, bereits im Mai verbesserte Finanzziele vorzulegen.

    Es habe in den vergangenen Wochen "mehrere Kontakte" mit UniCredit gegeben, auch in ihrer Funktion als Aktionärin der Commerzbank. "UniCredit hat der Commerzbank jedoch keine konkreten Anfragen (…) oder potenzielle Eckpfeiler einer Transaktion vorgelegt", heißt es in der Erklärung weiter. "Auf dieser Grundlage ist eine einvernehmliche Lösung aus Sicht der Commerzbank derzeit nicht erkennbar", betonte die Bank.

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    UniCredit, die knapp 30 Prozent der Anteile an dem Frankfurter Institut hält, hatte ein mögliches Übernahmeangebot per Aktientausch für die Commerzbank signalisiert, um die 30-Prozent-Hürde zu umgehen und Druck auf das Management der Commerzbank sowie die Bundesregierung auszuüben, sodass Verhandlungen aufgenommen werden. Der deutsche Staat hält noch gut 12 Prozent der Commerzbank und lehnt – wie der Verwaltungsrat der Commerzbank unter Bettina Orlopp – einen Verkauf der Bank ab.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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