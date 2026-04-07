Rumäniens Kampf gegen die Inflation ist gescheitert

Der Hauptgrund für den restriktiven Kurs liegt weit außerhalb der rumänischen Grenzen. Der Konflikt im Nahen Osten hat den Ölpreis seit Ende Februar um rund 50 Prozent in die Höhe schießen lassen. Für eine Volkswirtschaft wie die rumänische ist das fatal. Schon ein Preissprung beim Öl um 10 Prozent erhöht die Inflation um 0,3 Prozentpunkte, erklärte Cosmin Marinescu, der Vize-Präsident der Zentralbank, kürzlich.

Die Erwartungen waren hoch, doch die Realität am Dienstagvormittag war ernüchternd: Die rumänische Nationalbank (BNR) hat den Leitzins bei 6,5 Prozent belassen. Damit bleibt Rumänien der Spitzenreiter in der Europäischen Union, was die Kreditkosten betrifft. Was noch schwerer wiegt als die nackte Zahl, ist die radikale Kehrtwende in der Prognose. Während Analysten noch vor kurzem fest mit Zinssenkungen von insgesamt 125 Basispunkten bis Ende 2026 gerechnet hatten, ist dieses Szenario nun vom Tisch.

Ursprünglich hatte Notenbankchef Mugur Isărescu gehofft, die Inflation im Sommer in Richtung 3 Prozent drücken zu können. Diese Prognose stammte jedoch aus der Zeit vor dem Iran-Krieg. Inzwischen ist die Teuerungsrate fast zweistellig, und Ökonomen der Raiffeisen Bank Romania erwarten für das zweite Quartal 2026 sogar Spitzenwerte von über 11 Prozent. Doch wenn die Inflation durch die Ölpreise so stark steigt und die Zinsen bei 6,5 Prozent einfrieren, bricht die Binnennachfrage nicht nur ein, sie kollabiert.

Die Regierung unter Premierminister Ilie Bolojan versucht verzweifelt, den Druck von den Verbrauchern zu nehmen. Die Liberalisierung der Gaspreise wurde verschoben, die Verbrauchssteuern auf Diesel gesenkt und Margen für Kraftstoffe gedeckelt. Doch der Spielraum ist minimal. Mit einem Haushaltsdefizit von 6,2 Prozent des BIP steht Rumänien unter strenger Beobachtung der EU-Kommission.

Erschwert wird die Lage durch ein politisches Pulverfass: Die Sozialdemokraten (PSD), der größte Partner in der Vier-Parteien-Koalition, stellen ihre Unterstützung in Frage. Ein Auseinanderbrechen des Bündnisses könnte das Land in eine tiefe Krise stürzen – und das mitten in der schwersten Rezession seit der Pandemie.

Für den rumänischen Leu bedeutet dieser Stillstand bei den Zinsen zwar einerseits Unterstützung durch hohe Renditen, andererseits verschärfen die wirtschaftliche Flaute und die trüben Aussichten den Abwertungsdruck. Isărescu betonte, die Zentralbank werde eine "feste" Haltung einnehmen, um die Inflationserwartungen zu ankern. Doch ohne eine Konsolidierung der Staatsfinanzen droht dem Leu ein weiterer Vertrauensverlust der Märkte.

Tatsächlich ist die Landeswährung, deren Wechselkurs zum Euro von der Notenbank in einer engen Spanne gehalten wird, auf dem besten Weg, diese Spanne von etwa 4,90 bis 5,10 Lei je Euro zu durchbrechen. Erst vor knapp einem Jahr hatte sich die "Linie im Sand" der BNR, die lange Zeit bei 5,00 Lei vermutet wurde, wegen einer Regierungskrise dauerhaft nach oben verschoben. Am Montag hatte die Währung kurzfristig ein Hoch von 5,1002 erreicht und pendelt am Dienstagnachmittag bei 5,096 Lei nur knapp darunter.

Die "Zinswende", auf die Hausbauer und Unternehmen in Rumänien gehofft hatten, ist abgesagt. Statt Entlastung herrscht Krisenmodus. Rumänien bleibt gefangen zwischen globalen Energiepreisen, einem massiven Haushaltsloch und einer instabilen Regierung. So wie es aussieht wird 2026 für den Leu und die rumänische Wirtschaft zum Jahr einer harten Landung.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion