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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 07.04.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank bleibt eigenständig und verkündet Ziele im Mai
    • Ackman plant Übernahme von Universal Music für 56 Mrd
    • Rund 71.000 neue E-Autos in Deutschland im März
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 07.04.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Commerzbank: Keine Lösung mit Unicredit in Sicht

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank beharrt im Übernahmeringen mit ihrem Großaktionär Unicredit auf ihrer Eigenständigkeit und will Anfang Mai neue Finanzziele verkünden. Auf Grundlage der jüngsten Verlautbarungen der italienischen Großbank sei "eine einvernehmliche Lösung aus Sicht der Commerzbank aktuell nicht erkennbar", teilte der Frankfurter Dax -Konzern mit. Die Commerzbank werde wie angekündigt mit der Veröffentlichung ihrer Zahlen für das erste Quartal am 8. Mai eine Anhebung ihrer Finanzziele kommunizieren.

    ROUNDUP: US-Investor Ackman will Universal Music Group übernehmen - Aktie steigt

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    WILMINGTON/HILVERSUM - Der US-Investor Bill Ackman will mit seiner Investmentfirma Pershing Square Capital den Musikkonzern Universal Music (UMG) in einem komplexen Deal für rund 56 Milliarden Euro übernehmen. Die Pläne von Pershing Square sehen vor, den weltgrößten Musikkonzern mit dem in den USA ansässigen Akquisitionsvehikel SPARC Holdings zu verschmelzen, wie die Beteiligungsgesellschaft am Dienstag mitteilte.

    Kräftiges Plus bei E-Autos in Deutschland - Experte: Förderung wirkt

    FLENSBURG - Der Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland hat im vergangenen Monat einen kräftigen Schub bekommen. Inmitten der Debatten über steigende Preise für Diesel und Benzin wurden fast 71.000 reine Elektroautos neu zugelassen - ein Plus von 66,2 Prozent im Vergleich zu März 2025. Auch im Vergleich zu Februar war das Plus deutlich, damals kamen knapp 43.000 reine Elektroautos neu auf die Straßen.

    ROUNDUP: Samsung übertrifft mit Rekordergebnis Erwartungen - Aktie fester

    SEOUL - Samsung hat im ersten Quartal dank des anhaltenden KI-Booms operativ so viel verdient wie noch nie zuvor. Der Betriebsgewinn dürfte rund 57 Billionen Won (32 Milliarden Euro) betragen, teilte der südkoreanischen Elektronikriesen am Dienstag in Seoul mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche dies einer Verachtfachung - und dem höchsten Wert, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je in einem Quartal erzielen konnte. Der operative Gewinn für das gesamte Jahr 2025 betrug 43,6 Billionen Won.

    Dividendenrekord erwartet: Dax-Konzerne trotzen Krise

    FRANKFURT - Die größten deutschen Börsenkonzerne zahlen laut einer Studie trotz Wirtschaftskrise Rekorddividenden an ihre Aktionäre. Insgesamt schütten die 40 Dax-Unternehmen voraussichtlich rund 55,3 Milliarden Euro aus, zeigen Berechnungen der Beratungsgesellschaft EY. Das seien 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr (52,2 Mrd. Euro) und ein neuer Höchstwert.

    IPO/Kreise: SpaceX strebt bei Börsengang 2-Billionen-Dollar-Bewertung an

    AUSTIN - Elon Musks KI- und Weltraumfirma SpaceX soll bei dem geplanten Börsengang Kreisen zufolge mit mehr als zwei Billionen Dollar bewertet werden. Damit würde die Bewertung noch einmal deutlich höher liegen als noch Mitte der Woche spekuliert.

    Autozulieferer ZF will Umbau bis Anfang 2028 schaffen

    FRIEDRICHSHAFEN - Nach Krisenjahren, Tausenden gestrichenen Stellen und einem neuerlichen Milliardenverlust im vergangenen Jahr sieht sich der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen auf dem Weg zu besseren Zeiten. Zwar würden 2026 und 2027 noch einmal schwierige Jahre, sagte Vorstandschef des Mathias Miedreich dem "Südkurier". "Wenn wir den jetzt eingeschlagenen Kurs diszipliniert weiterfahren, werden wir Anfang 2028 sagen können, dass wir die Phase der Restrukturierung, des Stellenabbaus, des Sparens und der strikten Schuldenreduzierung hinter uns lassen können."

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    Weitere Meldungen

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    -Nachrichtenagentur AP plant Stellenabbau
    -Einige nutzen Wero - doch Paypal bleibt in Deutschland vorn -Später Doppelschlag: Dortmund besiegt Stuttgart im Topspiel°

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    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,22 % und einem Kurs von 2.820 auf Tradegate (07. April 2026, 15:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +4,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,56 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +7,73 %/+23,57 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Commerzbank: Debatten über eine mögliche UniCredit-Übernahme und die Kopplung der Coba-Kurse an UniCredit, Behauptungen von Zahlungsunfähigkeit kontra Verweise auf solide Kernkapitalquoten und komfortable Finanzierung, Sorgen um Sektorrisiken durch private Kredite und gelockerte EZB-Risikokontrollen, gemeldete Handelsunterbrechung auf Xetra, ein Kursziel von ca. 19 € und die deutliche Underperformance gegenüber dem DAX.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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