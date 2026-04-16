Ihre wichtigsten Termine
Alle Blicke auf: Bayer, Deutsche Telekom, Hewlett Packard Enterprise & Clariant
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer , Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: VAT, Q1-Umsatz
07:00 Uhr, Schweiz: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: DocMorris, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Tesco, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Rentokil Initial, Q1-Umsatz
08:30 Uhr, Italien: Banca Generali, Hauptversammlung
09:00 Uhr, Deutschland: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen
09:00 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Q3-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin
10:00 Uhr, Schweiz: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung
12:00 Uhr, USA: Pepsico, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: KeyCorp, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Travelers, Q1-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen
14:30 Uhr, Schweiz: Nestle, Hauptversammlung
15:30 Uhr, USA: Texas Instruments, Hauptversammlung
17.50 Uhr, Italien: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)
22:00 Uhr, USA: Alcoa, Q1-Zahlen
22:01 Uhr, USA: Netflix, Q1-Zahlen
23:00 Uhr, USA: HP Inc., Hauptversammlung
Konjunkturdaten
04:00 Uhr, China: BIP Q1/26
04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 3/26
04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 3/26
06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 3/36
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 2/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 2/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 2/26
08:30 Uhr, Schweiz: Erzeuger- und Importpreise 3/26
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 3/26
15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 3/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 16.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA IWF Treffen 05:40 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 GBR Gross Domestic Product (MoM) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 10:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 12:00 DEU German Buba Monthly Report 13:30 EUR EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 14:35 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 15:00 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 15:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 15:15 USA Industrieproduktion (Monat) 16:35 USA Fed-Mitglied Miran Rede 17:40 GBR BoE-Mitglied Taylor spricht 18:45 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 20:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 21:00 GBR BoE-Mitglied Taylor spricht
Webinare
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|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|17.04. 08:25
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|17.04. 09:00
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|WH SelfInvest: Bulle & Bär im Visier - Live von der INVEST 2026
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|WH SelfInvest: André Stagge | Trump, Zölle und Zinsen: Die besten Strategien für Anleger in einer volatilen Zeit
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