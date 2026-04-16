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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Blicke auf: Bayer, Deutsche Telekom, Hewlett Packard Enterprise & Clariant

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Blicke auf: Bayer, Deutsche Telekom, Hewlett Packard Enterprise & Clariant
    Foto: Bernd von Jutrczenka - dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer , Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: VAT, Q1-Umsatz
    07:00 Uhr, Schweiz: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: DocMorris, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Tesco, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Rentokil Initial, Q1-Umsatz
    08:30 Uhr, Italien: Banca Generali, Hauptversammlung
    09:00 Uhr, Deutschland: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen
    09:00 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Q3-Umsatz
    10:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin
    10:00 Uhr, Schweiz: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, USA: Pepsico, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: KeyCorp, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Travelers, Q1-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen
    14:30 Uhr, Schweiz: Nestle, Hauptversammlung
    15:30 Uhr, USA: Texas Instruments, Hauptversammlung
    17.50 Uhr, Italien: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)
    22:00 Uhr, USA: Alcoa, Q1-Zahlen
    22:01 Uhr, USA: Netflix, Q1-Zahlen
    23:00 Uhr, USA: HP Inc., Hauptversammlung

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    Konjunkturdaten

    04:00 Uhr, China: BIP Q1/26
    04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 3/26
    04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 3/26
    06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 3/36
    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 2/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 2/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 2/26
    08:30 Uhr, Schweiz: Erzeuger- und Importpreise 3/26
    09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26
    15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 3/26
    15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 3/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 16.04.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00USAUSAIWF Treffen
    05:40Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    08:00GroßbritannienGBRNS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRIndustrieproduktion (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (MoM)
    10:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    10:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    12:00DeutschlandDEUGerman Buba Monthly Report
    13:30Euro ZoneEUREZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAPhiladelphia Fed Manufacturing Survey
    14:35USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    15:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    15:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    15:15USAUSAIndustrieproduktion (Monat)
    16:35USAUSAFed-Mitglied Miran Rede
    17:40GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Taylor spricht
    18:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    20:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    21:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Taylor spricht
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    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    17.04. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    17.04. 09:00 WebinarWH SelfInvest: Bulle & Bär im Visier - Live von der INVEST 2026
    17.04. 09:00 WebinarWH SelfInvest: André Stagge | Trump, Zölle und Zinsen: Die besten Strategien für Anleger in einer volatilen Zeit
    alle Webinare anzeigen »

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