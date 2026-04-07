Evotec profitiert von Tubulis-Übernahme
- Evotec erhält Voraberlöse von rund 100 Millionen
- Bis zu 58 Mio US-Dollar bei Meilensteinen geplant
- Übernahme durch Gilead soll im 2. Quartal erfolgen
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoff-Entwickler Evotec erwartet durch die Übernahme des Münchener Krebsforschungsunternehmens Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead einen finanziellen Vorteil. Evotec werde bei Abschluss der Transaktion Voraberlöse von etwa 100 Millionen Euro erhalten, teilte das Hamburger Unternehmen am Dienstag mit. Zudem rechnet das Unternehmen mit zusätzlich bedingten Zahlungen von bis zu 58 Millionen US-Dollar, sofern bestimmte Meilensteine erreicht werden.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Evotec-Aktie legte zuletzt um zwei Prozent zu.
Evotec ist im Mai 2022 als Investor bei Tubulis eingestiegen und hält 3,14 Prozent an der Münchener Biotechfirma. Tubulis entwickelt den Angaben zufolge derzeit zwei klinische Programme zur Behandlung solider Tumore. Die Übernahme von Tubulis durch Gilead soll voraussichtlich im zweiten Quartal abgeschlossen sein, hieß es weiter./mne/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 4,512 auf Tradegate (07. April 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +11,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 791,05 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +33,33 %/+100,00 % bedeutet.