Evotec profitiert von Tubulis-Übernahme

Evotec ist im Mai 2022 als Investor bei Tubulis eingestiegen und hält 3,14 Prozent an der Münchener Biotechfirma. Tubulis entwickelt den Angaben zufolge derzeit zwei klinische Programme zur Behandlung solider Tumore. Die Übernahme von Tubulis durch Gilead soll voraussichtlich im zweiten Quartal abgeschlossen sein, hieß es weiter./mne/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 4,512 auf Tradegate (07. April 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +11,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 791,05 Mio..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +33,33 %/+100,00 % bedeutet.