Mayfair verstärkt sein Führungsteam durch die Berufung eines erfahrenen Finanzvorsitzenden

VANCOUVER, British Columbia, 7. April 2026 / IRW-Press / Mayfair Gold Corp. („Mayfair“, „Mayfair Gold“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/mayfair-gold-developing-a-gold-proje ... -) (NYSE American: MINE; TSX-V: MFG) freut sich, die Ernennung von Kevin Annett zum Chief Financial Officer des Unternehmens („CFO“) mit Wirkung zum 7. April 2026 bekannt zu geben.

Kevin Annett, CPA, ist ein erfahrener Finanzmanager im Bergbausektor mit über 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Projektentwicklung, Betrieb und Unternehmensführung. Zuletzt war er als Chief Financial Officer für Nordamerika bei der Barrick Mining Corporation tätig, wo er die Finanzstrategie, -planung und -steuerung für die größte Region des Unternehmens leitete, wobei sein Schwerpunkt auf einer disziplinierten Kapitalallokation und Wertschöpfung lag. Zu Beginn seiner Karriere hatte er zunehmend leitende Positionen bei Barrick und Detour Gold inne. Herr Annett ist als Wirtschaftsprüfer (CPA) zugelassen und verfügt über einen Abschluss mit Auszeichnung in Finanzwesen und Wirtschaftswissenschaften von der University of New Brunswick. Zudem hat er das Advanced Management Program an der Wharton School absolviert.

Mit der Bekanntgabe des Beitritts von Kevin Annett zu Mayfair als CFO plant Mayfair die Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung mit Herrn Annett mit einem Bruttoerlös von ca. 250.000 $ (die „Privatplatzierung“). Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Weiterentwicklung des Goldprojekts Fenn-Gib in Ontario („Fenn-Gib“ oder das „Projekt“) zu verwenden.

Nick Campbell, CEO von Mayfair Gold, erklärte: „Kevin verfügt genau über die Art von Erfahrung, die für Mayfair von unschätzbarem Wert sein wird, wenn wir das Fenn-Gib-Goldprojekt in die Bau- und Produktionsphase führen. Er wechselt von seiner letzten Position als CFO für Nordamerika bei der Barrick Mining Corporation zu uns. Kevin hatte verschiedene Positionen bei Barrick inne, darunter die des Standort-CFO für den Betrieb in Hemlo. Die Einrichtung geeigneter Systeme und Kostenkontrollen vor Baubeginn ist unerlässlich, um ein ordnungsgemäßes Kostenmanagement während der Bauphase und des Betriebs sicherzustellen. Kevins Erfahrung im Betrieb in Ontario macht ihn einzigartig qualifiziert, gemeinsam mit unserem Betriebsteam diese Systeme zu etablieren. Wir freuen uns sehr, dass Kevin zu uns stößt, um das volle Potenzial von Fenn-Gib auszuschöpfen.“