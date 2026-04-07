Fury ernennt Vizepräsidenten für Projektentwicklung

TORONTO, Kanada – 7. April 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-ceo-insight-on-the-u ... -) freut sich, die Ernennung von Mario Courchesne zum Vizepräsidenten für Projektentwicklung mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Courchesne verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Ingenieurwesen, Prozessentwicklung, Machbarkeitsstudien, Due Diligence, Bauwesen, Betrieb, Standortinfrastruktur und Abbruch. Sein umfangreicher Hintergrund ermöglicht ihm ein umfassendes Verständnis aller Projektphasen innerhalb der Mineralindustrie. Er verbrachte einen bedeutenden Teil seiner Karriere im Goldsektor bei Cambior, war als Abteilungs- und Projektleiter für Ingenieurbüros tätig, wirkte an der Entwicklung der Stornoway-Diamantenmine von der Machbarkeitsstudie bis zur Produktion mit und arbeitete für Rio Tinto in Labrador City. Er ist Absolvent des Studiengangs Bergbauingenieurwesen an der Laval-Universität und seit 1984 als Professional Engineer in der Provinz Quebec zugelassen.

„Wir freuen uns sehr, Mario im Fury-Team willkommen zu heißen. Seine Ernennung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Fury dar, während wir Eau Claire in Richtung Entwicklung und letztendlich hin zu einem Bergbauszenario vorantreiben“, sagte Tim Clark, CEO von Fury. „Mario bringt umfangreiche Erfahrung in der Weiterentwicklung von Bergbauprojekten von der Exploration bis zur Produktion mit, was entscheidend sein wird, während wir den Wert von Eau Claire weiter erschließen. Während wir unsere technischen Programme und strategischen Initiativen vorantreiben, wird Mario eine Schlüsselrolle dabei spielen, eine disziplinierte Umsetzung und Projektoptimierung sicherzustellen, die Risiken bei Eau Claire zu minimieren und das Projekt in Richtung Machbarkeitsstudie voranzubringen.“

In dieser neu geschaffenen Position wird Herr Courchesne für die Leitung und das Management aller Aspekte der Weiterentwicklung von Eau Claire verantwortlich sein, von der Explorationsphase über die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) bis hin zur Machbarkeitsstudie und schließlich zum Bau und Betrieb. Er wird als technischer und strategischer Leiter des Projekts fungieren, funktionsübergreifende Teams koordinieren, externe Berater und Auftragnehmer leiten sowie als Schnittstelle zu Aufsichtsbehörden, Gemeinden und Interessengruppen dienen.