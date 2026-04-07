RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Starke Tradeweb-Resultate für das erste Quartal zeigten, dass das Wachstumsmodell wetterfest sei, schrieb Ben Bathurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:35 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 103,4EUR auf Tradegate (07. April 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Bathurst

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 135,00 £ , was eine Steigerung von +50,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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