RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Starke Tradeweb-Resultate für das erste Quartal zeigten, dass das Wachstumsmodell wetterfest sei, schrieb Ben Bathurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 103,4EUR auf Tradegate (07. April 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ben Bathurst
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 135
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Bathurst
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 135
Währung: GBP
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