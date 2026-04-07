Dieses Szenario kann 2026 alle Assets nach unten reißen, warnt Jamie Dimon

Im Zentrum seiner Sorgen steht die Inflation. Sollte sie nicht wie erwartet zurückgehen, sondern wieder anziehen, drohten steigende Zinsen – mit spürbaren Folgen für nahezu alle Anlageklassen. "Der Spielverderber – und das könnte 2026 passieren – wäre eine Inflation, die langsam steigt, anstatt langsam zu sinken", schrieb Dimon in seinem jährlichen Aktionärsbrief. Und weiter: "Dies allein könnte zu steigenden Zinsen und fallenden Vermögenspreisen führen." Höhere Finanzierungskosten wirkten dann wie eine "Schwerkraft" auf Aktien, Anleihen und andere Vermögenswerte.

Der Vorstandschef von JPMorgan, Jamie Dimon, warnt vor einem möglichen Wendepunkt für die globalen Märkte. Steigende Ölpreise infolge geopolitischer Konflikte, insbesondere im Iran und in der Ukraine, könnten aus seiner Sicht eine Entwicklung auslösen, die 2026 in eine Rezession und einen Bärenmarkt mündet. Als historisches Beispiel verweist Dimon auf die schweren Wirtschaftseinbrüche der Jahre 1974 und 1982, die durch sprunghaft steigende Energiepreise ausgelöst worden seien.

Als zusätzliche Belastungsfaktoren nennt Dimon neben den geopolitischen Risiken auch die aktuelle Investitionswelle rund um künstliche Intelligenz. Zwar sieht er in KI langfristig einen klaren Produktivitätsschub und sinkende Preise, kurzfristig könnten die massiven Investitionen jedoch die Inflation weiter antreiben. Gleichzeitig betont er: "Insgesamt ist die Investition in KI keine Spekulationsblase; vielmehr wird sie erhebliche Vorteile bringen."

Die wirtschaftliche Lage sei zwar stabiler als in früheren Krisenphasen, dennoch sieht Dimon einen möglichen Kipppunkt. Sollten Vermögenspreise unter Druck geraten, könne sich die Stimmung der Anleger rasch drehen. Eine Flucht in sichere Anlagen oder Bargeld wäre dann wahrscheinlich und könnte die Abwärtsbewegung verstärken.

Auch das Szenario einer Stagflation hält Dimon für möglich – also einer Kombination aus schwachem Wachstum und gleichzeitig hoher Inflation. Auslöser könnten anhaltend hohe Energiepreise sein, etwa wenn der Konflikt im Nahen Osten weiter eskaliert und wichtige Handelsrouten wie die Straße von Hormus beeinträchtigt bleiben. Steigende Ölpreise hätten bereits begonnen, sich auf Lieferketten sowie Sektoren wie Lebensmittel und Landwirtschaft auszuwirken.

Trotz dieser Risiken sieht Dimon auch stabilisierende Faktoren, darunter staatliche Konjunkturprogramme und Investitionen in Zukunftstechnologien. Dennoch bleibt sein Fazit klar: Entscheidend für die Märkte ist derzeit, ob die geopolitischen Spannungen eingedämmt werden können – andernfalls droht eine Entwicklung, die Inflation, Zinsen und Vermögenspreise gleichermaßen unter Druck setzt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



