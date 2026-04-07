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    Tote durch russischen Artilleriebeschuss von Cherson

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens vier Tote durch Artilleriebeschuss
    • Fünf Verletzte durch russische Gleitbomben
    • Dnipro als Frontlinie etwa 65.000 in der Stadt
    Tote durch russischen Artilleriebeschuss von Cherson
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    CHERSON (dpa-AFX) - In der südukrainischen Großstadt Cherson sind mindestens vier Menschen durch russischen Artilleriebeschuss getötet worden. Fünf weitere seien durch russische Gleitbomben verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung von Cherson, Jaroslaw Schanko, bei Telegram mit. Es habe Schäden an Busoberleitungen gegeben. Er warnte zugleich vor dem Abwurf von Sprengsätzen.

    Der Fluss Dnipro stellt bei Cherson die Frontlinie dar und trennt russische von ukrainischen Truppen. Von der Vorkriegsbevölkerung von knapp 280.000 Menschen sind nach Angaben von Schanko rund 65.000 weiter in der Stadt.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/men





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    Tote durch russischen Artilleriebeschuss von Cherson In der südukrainischen Großstadt Cherson sind mindestens vier Menschen durch russischen Artilleriebeschuss getötet worden. Fünf weitere seien durch russische Gleitbomben verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung von Cherson, Jaroslaw …
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