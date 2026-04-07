Börsenstart USA - 07.04. - Dow Jones schwach -0,26 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:26) bei 46.390,04 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +9,29 %, Chevron Corporation +2,07 %, American Express +1,57 %, Visa (A) +0,97 %, Coca-Cola +0,77 %

Flop-Werte: Nike (B) -2,76 %, Merck & Co -2,55 %, Amgen -2,54 %, Apple -2,50 %, Johnson & Johnson -2,24 %

Der US Tech 100 steht bei 23.982,76 PKT und verliert bisher -0,25 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +5,19 %, Seagate Technology Holdings +5,18 %, Starbucks +4,53 %, Booking Holdings +4,50 %, Monolithic Power Systems +4,33 %

Flop-Werte: Arm Holdings -5,87 %, Datadog Registered (A) -5,41 %, Tesla -5,25 %, Axon Enterprise -4,16 %, Take-Two Interactive Software -3,31 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:28) bei 6.569,00 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +9,29 %, Humana +8,85 %, Verisign +5,91 %, CF Industries Holdings +5,90 %, Tesla -5,25 %

Flop-Werte: Invesco -7,49 %, CIENA -6,14 %, Datadog Registered (A) -5,41 %, NetApp -5,32 %