Arm Holdings Aktie mit Kurssturz - 07.04.2026

Die Arm Holdings Aktie ist bisher um -5,87 % auf 121,90€ gefallen. Das sind -7,60 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Arm Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,87 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Arm Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,40 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +4,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,72 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Arm Holdings auf +33,76 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,16 % 1 Monat +26,72 % 3 Monate +26,40 % 1 Jahr +58,08 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,99 Mrd.EUR € wert.

Die US-Börsen dürften am Dienstag ihre Erholungsgewinne vom Montag wieder weitgehend abgeben. Im Fokus steht die Forderung der USA an den Iran, die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Diese Meeresenge ist ein wichtiger Transportweg, nicht zuletzt …

ARM Holding: KI-Inferenz treibt die CPU-Nachfrage. Mit dem Arm AGI CPU will der Chipentwickler durchstarten! ARM Holding transformiert sein Geschäftsmodell vom reinen Lizenzgeber zum Produzenten eigener Hochleistungs-CPUs für Rechenzentren. Mit der …

Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.