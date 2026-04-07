Chipkrieg spitzt sich zu: Taiwan schlägt Alarm gegen China

In dem Bericht, der Reuters vorliegt, heißt es, China versuche aktiv, taiwanische Unternehmen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Halbleiter dazu zu bewegen, ihre Aktivitäten nach China zu verlagern oder dort auszubauen. Gleichzeitig nutze Peking indirekte Wege, um Fachkräfte abzuwerben, Technologien zu stehlen und kontrollierte Güter zu beschaffen.

China verstärkt laut einem Bericht von Taiwans Nationalem Sicherheitsbüro gezielt den Druck auf die Hightech-Industrie der Insel, wie Reuters berichtet. Ziel sei es, an fortschrittliche Halbleitertechnologie und qualifizierte Fachkräfte zu gelangen. Damit wolle Peking internationale Beschränkungen umgehen und seine technologische Abhängigkeit reduzieren.

Taiwan ist Heimat von TSMC, dem weltweit größten Auftrags-Chiphersteller und einem zentralen Zulieferer für Unternehmen wie Nvidia und Apple. Die strategische Bedeutung dieser Firma macht die Insel besonders attraktiv für Pekings Bestrebungen, an Schlüsseltechnologien zu gelangen.

Wörtlich warnt die Behörde: "Zudem nutzt es weiterhin indirekte Kanäle, um taiwanesische Fachkräfte abzuwerben, Technologie zu stehlen und kontrollierte Güter zu beschaffen, mit dem Ziel, sich wichtige Kerntechnologien und Produkte wie Taiwans Chips mit fortschrittlichen Fertigungsverfahren zu sichern und so die internationale technologische Eindämmung zu durchbrechen."

Cyberangriffe und Wahlmanipulation im Blick

Neben wirtschaftlichen Aktivitäten sieht Taiwan auch wachsende Sicherheitsrisiken. Im ersten Quartal registrierte das Government Service Network mehr als 170 Millionen Angriffsversuche. Die Behörden schließen nicht aus, dass China gezielt Einfluss auf die anstehenden Lokalwahlen nehmen will.

Der Bericht stellt fest: "Es ist nicht auszuschließen, dass die Kommunistische Partei Chinas die Weichen stellt, um sich in die Wahlen in Taiwan zum Jahresende einzumischen, mit der Absicht, die Informationsbeschaffung, Überwachung und den Datendiebstahl auszuweiten."

Auch moderne Methoden wie Deepfakes oder manipulierte Meinungsumfragen könnten zum Einsatz kommen.

Militärischer Druck nimmt zu

Parallel erhöht China den militärischen Druck. Mehr als 420 chinesische Militärflugzeuge wurden im ersten Quartal rund um Taiwan registriert. Zudem führten Marine und Luftwaffe 10 gemeinsame Einsatzpatrouillen durch.

Die Sicherheitsbehörde sieht darin Teil einer umfassenden Strategie. Trotz wirtschaftlicher Schwächen und geopolitischer Spannungen setze Peking weiterhin auf eine Mischung aus wirtschaftlichem, technologischem und militärischem Druck.

Taiwan bleibt bei klarer Haltung

Taiwans Regierung weist die Gebietsansprüche Chinas entschieden zurück. Sie betont, dass allein die Bevölkerung der Insel über ihre Zukunft entscheiden könne. Eine Stellungnahme aus Peking lag zunächst nicht vor.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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