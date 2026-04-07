Katar warnt vor Kontrollverlust im Iran-Krieg

DOHA (dpa-AFX) - Angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg hat Katar eindringlich vor einem Kontrollverlust in der Region gewarnt. Man stehe unmittelbar vor einem Punkt, an dem die Gewaltspirale nicht mehr zu stoppen sei, sagte Katars Außenamtssprecher Madschid al-Ansari in der Hauptstadt Doha.

"Wir haben seit 2023 davor gewarnt, dass eine ungebremste Eskalation uns in eine Situation führen wird, die unkontrollierbar ist. Wir sind diesem Punkt nun sehr nahe." Er forderte alle beteiligten Parteien auf, den Krieg zu beenden, bevor er vollständig eskaliere.

Al-Ansari verurteile die andauernden Angriffe Irans auf die Golfstaaten. "Die Eingriffe Irans in unsere Souveränität sind in keiner Weise zu rechtfertigen", sagte er. "In diesem Krieg gibt es keine Gewinner, sondern nur Verlierer", betonte der Sprecher. Der Kreis der Betroffenen vergrößere sich durch die wirtschaftlichen Auswirkungen jeden Tag./arj/DP/he



