Ataibeckley: Nur Kaufempfehlungen - Potenzial von 200 bis 500 Prozent!

Zwischen 200 und 500 Prozent Potenzial

Die Deutsche Bank hat die Aktie erstmals genauer unter die Lupe genommen und direkt mit "Buy" eingestuft. Die Experten sieht ein Kursziel von 12 US-Dollar. Das entspricht, ausgehend vom aktuellen Niveau, einem Kurspotenzial von deutlich über 200 Prozent.

Auch andere Analysten sind optimistisch und trauen der Aktie langfristig sogar noch höhere Bewertungen zu. Insgesamt haben die Aktie 14 Experten unter Beobachtung. Alle empfehlen bei der Aktie zuzugreifen. Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei laut CNBC bei 13,33 US-Dollar. Der höchste Zielkurs bietet dabei eine Kurssteigerung von über 500 Prozent mit 25 US-Dollar. Der Grund für diese Zuversicht liegt vor allem in den Medikamenten, die aktuell entwickelt werden.

Alle guten Dinge sind drei

BPL-003 ist ein Wirkstoff, der über die Nase verabreicht wird. Er soll schnell wirken und Patienten mit schweren Depressionen schon nach kurzer Zeit spürbar helfen. Der große Vorteil: Die Behandlung könnte deutlich schneller greifen als klassische Antidepressiva, die oft Wochen brauchen.

VLS-01 verfolgt einen ähnlichen Ansatz, wird aber über die Mundschleimhaut aufgenommen. Auch hier geht es darum, eine kontrollierbare und zeitlich gut planbare Wirkung zu erreichen, damit die Therapie besser in den Alltag von Patienten und Kliniken passt.

EMP-01 basiert auf einem bekannten Wirkstoff aus der Psychotherapie-Forschung und wird aktuell gegen bestimmte Angststörungen untersucht. Dieses Projekt ist noch etwas früher dran, könnte aber zusätzliches Potenzial liefern.

Drei Kandidaten mit Blockbuster-Potenzial

Als Referenz für eine erfolgreiche Medikamenten-Entwicklung von Ataibeckley dient den Analysten der Erfolg von Spravato, das von Johnson & Johnson entwickelt wurde und inzwischen Milliardenumsätze erzielt. Auf dieser Basis trauen die Experten den Atai-Kandidaten ebenfalls erhebliche Erlöse zu, sofern die klinischen Daten überzeugen und eine Zulassung gelingt.

Entscheidend dürften die kommenden Studiendaten werden. Bereits in der zweiten Hälfte 2026 werden wichtige Ergebnisse erwartet, die als potenzielle Kurstreiber fungieren könnten. Positive Daten könnten die Investmentstory fundamental untermauern und neue Investoren anziehen.

FDA steht dem Thema auch immer freundlicher gegenüber

Auch regulatorisch zeichnet sich ein Wandel ab. Die Haltung der U.S. Food and Drug Administration gegenüber psychedelischen Therapien gilt als zunehmend offener. Sollte es zu ersten Zulassungen kommen, könnte eine schnelle Neueinstufung der Substanzen den Marktzugang erheblich erleichtern.

Mein Tipp: Zugreifen, liegen lassen und freuen

Parallel zu dieser Entwicklung wächst das Interesse großer Pharmaunternehmen und institutioneller Investoren. Der Sektor entwickelt sich von einer spekulativen Nische hin zu einem ernstzunehmenden Zukunftsmarkt innerhalb der Biotechnologie.

Die Aktie von Ataibeckley bleibt spekulativ, bietet aber enormes Potenzial. Sollten die kommenden Studiendaten überzeugen, könnte das Unternehmen zu den großen Gewinnern eines völlig neuen Milliardenmarktes gehören. Die klare Kaufempfehlung der Deutschen Bank zeigt: Der Markt beginnt gerade, diese Chance zu erkennen.

Das macht das Pharmaunternehmen nicht nur für Anleger interessant. Sollten die nächsten Studiendaten überzeugen, dann könnte Ataibeckley sicherlich auf die Einkaufsliste großer Pharmakonzerne gelangen und dann wären wohl 12 US-Dollar das Mindestgebot.