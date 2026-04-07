Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -3,93 %
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 1
Performance 1M: -1,30 %
Performance 1M: -1,30 %
Qiagen
Tagesperformance: -2,69 %
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 2
Performance 1M: -9,02 %
Performance 1M: -9,02 %
adidas
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 3
Performance 1M: -5,85 %
Performance 1M: -5,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas ist überwiegend positiv. Analysten empfehlen Buy (13) vs Hold (7); das durchschnittliche Kursziel liegt bei 206€ (Aufwärtspotential ca. +52,4%). UBS belässt Adidas bei Buy mit Ziel 219€. Technisch: MACD-Kreuz nach oben, Stochastik steigt; Umfeld durch Nike-Entwicklung potenziell unterstützend. Die 14-Tage-Preisveränderung wird nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 4
Performance 1M: +15,64 %
Performance 1M: +15,64 %
SAP
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 5
Performance 1M: -14,65 %
Performance 1M: -14,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu SAP. Technisch werden Langzeit-Charts diskutiert; Verzögerungen bei Softwareprojekten werden relativiert. Fundamentale Themen: Übernahmeoptionen (BlackLine) und Analystenbewertungen (zum Beispiel Goldman-Sachs-Verkauf). Einige sehen Einstiegschancen bei möglicherweise günstigen Kursen, andere warnen vor weiteren Rückschlägen. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
Zalando
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 6
Performance 1M: +3,71 %
Performance 1M: +3,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Zalando. Sichtweise ARP: Aktienrückkauf verknappt das Angebot, doch Kursbewegungen hängen laut Nutzern vorrangig von Angebot/Nachfrage ab; ARP allein soll keine sicheren Kursanstiege bringen. Skeptiker sehen ARP als temporär wirksam; Befürworter hoffen auf nachhaltig verringerte Streuung. Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Posts nicht genannt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 7
Performance 1M: -3,36 %
Performance 1M: -3,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Rheinmetall-Sentiment. Sehr hohes institutionelles Handelsvolumen (>800 Mio EUR) deutet auf fortgesetztes Interesse. Kurzfristig wird ein Pullback durch Gewinnmitnahmen und politische Einflüsse erwartet. Langfristig könnten robuste Aufträge (z. B. Rumänien SAFE) und Signale großer Banken (GS Conviction List) die Aufwärtsentwicklung stützen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
Airbus
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 8
Performance 1M: -6,64 %
Performance 1M: -6,64 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 48,12%
|PUT: 51,88%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -3,76 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte