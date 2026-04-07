Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.04.2026

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wallstreetONLINE-Forum: Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas ist überwiegend positiv. Analysten empfehlen Buy (13) vs Hold (7); das durchschnittliche Kursziel liegt bei 206€ (Aufwärtspotential ca. +52,4%). UBS belässt Adidas bei Buy mit Ziel 219€. Technisch: MACD-Kreuz nach oben, Stochastik steigt; Umfeld durch Nike-Entwicklung potenziell unterstützend. Die 14-Tage-Preisveränderung wird nicht angegeben.