Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 07.04.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.04.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Sanofi
Tagesperformance: -3,24 %
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 1
Performance 1M: +7,79 %
Performance 1M: +7,79 %
ASML Holding
Tagesperformance: -3,23 %
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 2
Performance 1M: -0,16 %
Performance 1M: -0,16 %
SAP
Tagesperformance: -2,66 %
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 3
Performance 1M: -14,65 %
Performance 1M: -14,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu SAP. Technisch werden Langzeit-Charts diskutiert; Verzögerungen bei Softwareprojekten werden relativiert. Fundamentale Themen: Übernahmeoptionen (BlackLine) und Analystenbewertungen (zum Beispiel Goldman-Sachs-Verkauf). Einige sehen Einstiegschancen bei möglicherweise günstigen Kursen, andere warnen vor weiteren Rückschlägen. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
adidas
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 4
Performance 1M: -5,85 %
Performance 1M: -5,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas ist überwiegend positiv. Analysten empfehlen Buy (13) vs Hold (7); das durchschnittliche Kursziel liegt bei 206€ (Aufwärtspotential ca. +52,4%). UBS belässt Adidas bei Buy mit Ziel 219€. Technisch: MACD-Kreuz nach oben, Stochastik steigt; Umfeld durch Nike-Entwicklung potenziell unterstützend. Die 14-Tage-Preisveränderung wird nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 5
Performance 1M: +15,64 %
Performance 1M: +15,64 %
Ferrari
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 6
Performance 1M: -2,48 %
Performance 1M: -2,48 %
SAFRAN
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 7
Performance 1M: -11,83 %
Performance 1M: -11,83 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 8
Performance 1M: -3,36 %
Performance 1M: -3,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Rheinmetall-Sentiment. Sehr hohes institutionelles Handelsvolumen (>800 Mio EUR) deutet auf fortgesetztes Interesse. Kurzfristig wird ein Pullback durch Gewinnmitnahmen und politische Einflüsse erwartet. Langfristig könnten robuste Aufträge (z. B. Rumänien SAFE) und Signale großer Banken (GS Conviction List) die Aufwärtsentwicklung stützen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
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