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    Israels Luftwaffe greift Bahnstrecken im Iran an

    Für Sie zusammengefasst
    • Israelische Luftwaffe griff Eisenbahn und Brücken an
    • Revolutionsgarden nutzen Strecken für Waffen und Truppen
    • Angriffe sollen das iranische Regime schwächen
    Netanjahu - Israels Luftwaffe greift Bahnstrecken im Iran an
    Foto: Stringer - dpa

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Luftwaffe hat nach Angaben des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Iran Eisenbahnstrecken und Brücken angegriffen. Diese würden von den Revolutionsgarden genutzt und dafür "verwendet, Rohstoffe für Waffen, Waffen selbst sowie die operativen Kräfte zu transportieren, die uns, die USA und auch die Länder der Region angreifen - jene operativen Kräfte, die zugleich das iranische Volk unterdrücken", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. Die Vorwürfe lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

    Die israelische Armee teilte mit, es seien im Iran acht Brücken angegriffen worden, die für den Transport von Waffen und militärischer Ausrüstung genutzt worden seien. Darunter seien Brücken in Teheran, Karadsch, Tabris, Kaschan und Ghom. Die Übergänge seien angegriffen worden, um zu verhindern, dass die iranische Führung sie weiterhin für den Transport von Waffen und militärischer Ausrüstung nutzen könne. Es seien zuvor Maßnahmen ergriffen worden, um Schaden für die Zivilbevölkerung zu minimieren.

    Netanjahu sagte ferner, man zerschlage den iranischen Machtapparat "mit zunehmend wachsender Kraft". Die israelischen Attacken zielten nicht darauf ab, das iranische Volk anzugreifen, bekräftigte der Regierungschef. "Im Gegenteil - sie sollen das Schreckensregime schwächen und zerschlagen, das sie seit 47 Jahren unterdrückt."

    Zur Lage in der Region nach mehr als fünf Wochen Krieg sagte er: "Das ist nicht mehr derselbe Iran, und es ist auch nicht mehr dasselbe Israel. Wir verändern das Kräfteverhältnis grundlegend."/le/DP/men





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