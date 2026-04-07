Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 07.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.04.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Novartis
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 1
Performance 1M: -4,06 %
Performance 1M: -4,06 %
Holcim
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 2
Performance 1M: -0,06 %
Performance 1M: -0,06 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 3
Performance 1M: +4,66 %
Performance 1M: +4,66 %
Roche Holding Bearer Participation Cert
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 4
Performance 1M: -4,85 %
Performance 1M: -4,85 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 5
Performance 1M: +1,76 %
Performance 1M: +1,76 %
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