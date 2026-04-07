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    Euro legt zum US-Dollar zu - Trump-Ultimatum verunsichert

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro steigt leicht zum Dollar wegen Iran-Spannungen
    • EZB-Referenzkurs setzte Euro auf 1,1557 Dollar
    • Sentix-Index stark eingebrochen und Rezessionsrisiko
    Devisen - Euro legt zum US-Dollar zu - Trump-Ultimatum verunsichert
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag zum Dollar etwas zugelegt. Die immer schärfer werdenden Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran halten die Finanzmärkte in Atem. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1574 Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1557 (Donnerstag: 1,1525) Dollar fest. Der US-Dollar kostete damit 0,8652 (0,8676) Euro.

    Die Unsicherheit am Devisenmarkt ist angesichts der drohenden weiteren Eskalation im Iran-Krieg hoch. Vor dem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr verschärfte Trump seine Rhetorik noch einmal. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er wolle nicht, dass das passiere, aber es werde wahrscheinlich dazu kommen.

    Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten den Markt kaum. Der Iran-Krieg hat die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten stark belastet. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator für die Eurozone ist im April regelrecht eingebrochen und auf den niedrigsten Wert seit April 2025 gefallen. Besonders stark belasten die drastisch gesunkenen Erwartungen, die den Gesamtindex für Euroland erheblich nach unten ziehen", kommentierte Sentix und verweist auf die Folgen des Iran-Kriegs. "Investoren erkennen zunehmend, dass das Risiko einer erneuten Rezession wieder in den Fokus rückt."

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87258 (0,87253) britische Pfund, 184,73 (183,94) japanische Yen und 0,9242 (0,9213) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.645 Dollar. Das waren rund 4 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he




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