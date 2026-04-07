Euro legt zum US-Dollar zu - Trump-Ultimatum verunsichert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag zum Dollar etwas zugelegt. Die immer schärfer werdenden Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran halten die Finanzmärkte in Atem. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1574 Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1557 (Donnerstag: 1,1525) Dollar fest. Der US-Dollar kostete damit 0,8652 (0,8676) Euro.

Die Unsicherheit am Devisenmarkt ist angesichts der drohenden weiteren Eskalation im Iran-Krieg hoch. Vor dem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr verschärfte Trump seine Rhetorik noch einmal. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er wolle nicht, dass das passiere, aber es werde wahrscheinlich dazu kommen.