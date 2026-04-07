    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pyramid: Nachfrageboom trifft auf steigende Materialkosten

    Die Pyramid AG hat ihre strategische Neuausrichtung inzwischen konsequent umgesetzt und den Verkauf der internationalen faytech-Aktivitäten abgeschlossen. Damit liegt der Fokus nun klar auf den europäischen Kernmärkten – ein Schritt, der sich operativ bereits bemerkbar macht.

    Dynamik beim Auftragseingang

    Im ersten Quartal zeigte sich eine spürbare Belebung der Nachfrage, insbesondere im Bereich Server- und Storage-Lösungen. Der Auftragseingang erreichte mit 26,9 Mio. Euro einen neuen Höchstwert und lag damit rund 70 Prozent über dem Vorjahresniveau. Neben der Gewinnung neuer Kunden spielte dabei auch ein gestiegenes Preisniveau eine Rolle.

    Kostenentwicklung belastet vorübergehend

    Der Preisanstieg ist allerdings nicht nur positiv zu bewerten, denn auf der Beschaffungsseite verteuern sich zentrale Komponenten teils deutlich. Vor allem bei Hardware wie Grafikkarten haben sich die Einkaufspreise merklich erhöht, was aktuell Druck auf die Margen ausübt. Im weiteren Jahresverlauf wird jedoch mit einer Entspannung gerechnet.

    Kapitalmaßnahme zur Wachstumsfinanzierung

    Um die solide Auftragsbasis effizient bedienen zu können und gleichzeitig Vorteile bei der Beschaffung – etwa durch größere Bestellvolumina – zu nutzen, plant das Unternehmen eine umfangreiche Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis eins zu eins zu einem Preis von 1,38 Euro je Aktie.

    Sollte die Maßnahme erfolgreich umgesetzt werden, dürfte dies die finanzielle Flexibilität erhöhen und die Grundlage dafür schaffen, die hohe Nachfrage besser zu monetarisieren. In Kombination mit der verbesserten Auftragslage könnte sich daraus zusätzlicher Rückenwind für die weitere Kursentwicklung ergeben.

    (aktien-globlal.de, erstellt 07.04.26, 16:41 Uhr, veröffentlicht 07.04.26, 16:52 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

     





    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Aktien Global
    Pyramid: Nachfrageboom trifft auf steigende Materialkosten Die Pyramid AG hat ihre strategische Neuausrichtung inzwischen konsequent umgesetzt und den Verkauf der internationalen faytech-Aktivitäten abgeschlossen. Damit liegt der Fokus nun klar auf den europäischen Kernmärkten – ein Schritt, der sich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     