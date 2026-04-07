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    Seagate Technology Holdings Aktie weiter aufwärts - 07.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Seagate Technology Holdings Aktie bisher um +5,45 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Seagate Technology Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Seagate Technology Holdings Aktie weiter aufwärts - 07.04.2026
    Foto: Sundry Photography - 328659349

    Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

    Seagate Technology Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.04.2026

    Die Seagate Technology Holdings Aktie konnte bisher um +5,45 % auf 392,50 zulegen. Das sind +20,28  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Seagate Technology Holdings Aktie. Nach einem Plus von +1,51 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 392,50, mit einem Plus von +5,45 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Seagate Technology Holdings investiert war, konnte einen Gewinn von +41,80 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +26,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,91 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Seagate Technology Holdings eine positive Entwicklung von +66,63 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,70 % geändert.

    Seagate Technology Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +26,86 %
    1 Monat +30,91 %
    3 Monate +41,80 %
    1 Jahr +554,35 %

    Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

    Es gibt 224 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,04 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 07.04. - Dow Jones schwach -0,26 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    SEAGATE: Höheres Kursziel und neues Allzeithoch.


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    Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Seagate Technology Holdings

    +6,66 %
    +25,30 %
    +32,31 %
    +40,61 %
    +583,19 %
    +548,90 %
    +413,65 %
    ISIN:IE00BKVD2N49WKN:A3CQU7



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    Verfasst von Markt Bote
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