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    Tschechien deckelt Spritpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Tschechien deckelt Spritpreise mit Höchstpreisen
    • Benzin 43,15 Kronen Diesel 49,59 je Liter
    • Regierung begrenzt Margen und senkt Dieselsteuer
    Tschechien deckelt Spritpreise
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PRAG (dpa-AFX) - Angesichts der aktuellen Energiekrise infolge des Iran-Kriegs deckelt Tschechien die Spritpreise an den Tankstellen. Das Finanzministerium in Prag veröffentlichte erstmals zulässige Höchstpreise, die von Mittwoch an gelten. Sie liegen bei 43,15 Kronen (umgerechnet rund 1,76 Euro) je Liter Benzin und 49,59 Kronen (2,02 Euro) je Liter Diesel. Die Vorgaben sollen täglich aktualisiert werden.

    Ganzes Maßnahmenpaket

    Die Regierung in Prag hatte beschlossen, die Margen der Mineralölunternehmen zu begrenzen und die Verbrauchsteuer auf Dieselkraftstoff zu verringern. "Das Ziel dieses Maßnahmenpakets ist es, den Anstieg der allgemeinen Treibstoffpreise zu dämpfen und örtliche Preisextreme zu beseitigen", hieß es zur Begründung. Beobachtern zufolge dürfte sich dies insbesondere in der Hauptstadt Prag und entlang der Autobahnen auswirken, wo in der Regel die höchsten Preise gezahlt werden.

    Dichtes Tankstellen-Netz

    Tschechien verfügt über ein dichtes Tankstellen-Netz. Die größten Betreiber sind der polnische Orlen -Konzern und das ungarische Unternehmen Mol. Der Staatsbetrieb Cepro betreibt zudem 209 Tankstellen unter der Marke Eurooil und 75 unter der Marke Robin Oil. Wegen der vergleichsweise günstigen Spritpreise fahren in letzter Zeit viele Autofahrer aus dem deutschen Grenzgebiet für eine Tankfüllung über die Grenze. Dabei sind allerdings Zoll-, Steuer- und Gefahrgutrecht zu beachten./hei/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie

    Die Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 31,69 auf Lang & Schwarz (07. April 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie um +3,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Polski Koncern Naftowy ORLEN bezifferte sich zuletzt auf 36,96 Mrd..

    Polski Koncern Naftowy ORLEN zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0400 %.




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