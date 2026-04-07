JPMorgan belässt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel 17 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 8,922 auf Tradegate (07. April 2026, 16:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um +2,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %.

Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 2,33 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +12,66 %/+91,53 % bedeutet.