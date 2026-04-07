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    JPMorgan belässt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel 17 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Air France-KLM auf Overweight
    • Kursziel 17 Euro bestätigt nach Investorenveranstaltung
    • Preisabsicherungen im März vorgenommen, ausgesetzt
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel 17 Euro
    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der zuletzt starke Ölpreisanstieg dürfte sich im März nur in geringem Ausmaß niedergeschlagen haben, schrieb Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft habe auch im März noch entsprechende Preisabsicherungen vorgenommen. Dieses "Hedging" sei nun aber ausgesetzt worden./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:17 / BST

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    ISIN:FR001400J770WKN:A3EJGH

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie

    Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 8,922 auf Tradegate (07. April 2026, 16:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um +2,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 2,33 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +12,66 %/+91,53 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 17 Euro


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