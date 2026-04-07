KONJUNKTUR vom 07.04.2026 - 17.00 Uhr

WASHINGTON - Stunden vor Ende seines Ultimatums richtet US-Präsident Donald Trump noch einmal eine harsche Drohung an den Iran. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er wolle nicht, dass das passiere, aber es werde wahrscheinlich dazu kommen.

WASHINGTON/TEHERAN - US-Streitkräfte haben Medienberichten zufolge Dutzende militärische Ziele des Irans auf der Insel Charg im Persischen Golf angegriffen. Die Angriffe erfolgten in der Nacht zum Dienstag und am frühen Morgen, wie etwa der US-Sender Fox News unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten meldete.

Eurozone: Sentix-Konjunkturindex bricht wegen Iran-Krieg ein

LIMBURG - Der Iran-Krieg hat die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten stark belastet. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fällt im April um 16,1 Punkte auf minus 19,2 Punkte, wie Sentix am Dienstag in Limburg mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit April 2025. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 8,0 Punkte erwartet.

ROUNDUP/Eurozone: Stimmung der Dienstleister trübt sich ein

LONDON - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im März wegen der Folgen des Iran-Kriegs eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel um 1,7 Punkte auf 50,2 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 50,1 Punkten gerechnet.

ROUNDUP/Kammer: Russland gewinnt Milliarden durch Hormus-Blockade

MOSKAU - Russland erzielt nach Berechnungen der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer durch die faktische Sperrung der Straße von Hormus hohe zusätzliche Milliardeneinnahmen. Die Gewinne Russlands beim Export von Öl, Gas und Dünger beliefen sich auf monatlich mehr als zehn Milliarden Euro, teilte die Kammer mit. "Russland ist damit der große Gewinner des neuen Krieges im Nahen Osten", sagt Matthias Schepp, der Vorstandsvorsitzende der Kammer, der Deutschen Presse-Agentur.

Stimmung der Autoindustrie sinkt - Besserung bei Jobs



MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hat sich aktuell verschlechtert, doch es gibt Anzeichen für eine Besserung. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima-Index für die Branche ist im März zwar um 3 Punkte auf minus 18,7 Punkte gefallen. Dies liegt aber vor allem an einer deutlich schlechteren Bewertung der aktuellen Geschäftslage. "Die Geschäftserwartungen stiegen dagegen", sagt Expertin Anita Wölfl.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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