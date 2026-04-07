Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 07.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.649,83USD pro Feinunze und notiert damit -0,57 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 71,06USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,69 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 110,60USD und verzeichnet ein Plus von +1,57 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 116,23USD und verzeichnet ein Plus von +3,55 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.437,50 USD -3,13 % Platin 1.927,50 USD -2,28 % Kupfer London Rolling 12.334,02 USD -0,28 % Erdgas 2,856 USD +2,05 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +3,55 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 07.04.26, 17:29 Uhr.