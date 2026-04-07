    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Nach Kritik

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Telekom hat Tübinger Telefonzellen abgebaut

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Telekom hat alle Telefonzellen entfernt
    • Abbau hatte sich wegen Genehmigungsverfahren verzögert
    • Palmer kritisierte die stillgelegten Telefonzellen
    Nach Kritik - Telekom hat Tübinger Telefonzellen abgebaut
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    TÜBINGEN (dpa-AFX) - Nach harscher Kritik von Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) sind die 13 Elektroschrott-Telefonzellen im Tübinger Stadtgebiet inzwischen verschwunden. Die Deutsche Telekom habe alle Telefonzellen abgebaut, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Zuvor hatte der SWR berichtet.

    Palmer hatte sich im Januar im SWR über die schon vor gut drei Jahren deaktivierten Telefonzellen empört und von "Unrat" gesprochen. Nun schrieb er auf Facebook mit Blick auf seine damalige Kritik: "Siehe da, es hat funktioniert. Alle weg".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Long
    28,71€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 13,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,92€
    Basispreis
    2,34
    Ask
    × 13,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Stadt hatte geplant, die Telekom wegen der alten Telefonzellen über eine Sondernutzungsgebühr zur Kasse zu bitten. Das sei jetzt nicht mehr nötig, so die Stadtsprecherin.

    Die Telekom hatte ihre letzten öffentlichen Telefonzellen im Januar 2023 außer Betrieb genommen, der Abbau sollte bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Das aber klappte nicht, der Abbau verzögerte sich. Das begründete die Telekom mit langwierigem Genehmigungsprocedere mit kommunalen Einrichtungen. Verschiedene Gewerke müssten eingebunden werden, bis die Bagger losrollen könnten und der Elektroschrott endlich weggebracht wird.

    Ein Telekom-Sprecher bestätigte, dass die öffentlichen Telefone der Telekom im Rahmen des bundesweiten Programms abgebaut worden seien. Mit Mobilfunk und dem Handy habe inzwischen ja jeder seine "persönliche Telefonzelle" dabei./wdw/DP/men

    Deutsche Telekom

    +0,03 %
    -4,12 %
    -4,06 %
    +12,20 %
    0,00 %
    +37,12 %
    +86,22 %
    +118,19 %
    +94,50 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 30,74 auf Tradegate (07. April 2026, 17:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -4,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 153,18 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +13,86 %/+36,63 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Deutsche Telekom: Diskussionen über historisch hohes KGV vs. erwartetes Ertrags- und Margenwachstum 2026, Dividendenerwartungen, moderate Kursziele (ca. 34,5–36 €) und begrenztes Upside bei KGV ~15/Dividende ~3,5%. Positive fundamentale Aussichten 2026 und Morgan-Stanley-Upgrade stehen gegen Korrekturrisiko; technisch trifft der Kurs auf 38,2%-Retracement und EMA200; Q1/HV erwartet/behandelt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nach Kritik Telekom hat Tübinger Telefonzellen abgebaut Nach harscher Kritik von Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) sind die 13 Elektroschrott-Telefonzellen im Tübinger Stadtgebiet inzwischen verschwunden. Die Deutsche Telekom habe alle Telefonzellen abgebaut, teilte eine Sprecherin der Stadt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     